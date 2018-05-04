Украинцам выплатят "живые деньги" за сэкономленные газ и электроэнергию

Украина

Второй год подряд правительством реализуется проект по монетизации части сэкономленных субсидий, когда за сэкономленные зимой 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии людям выплачиваются живые деньги (около 700 гривен). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

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«К 1 июля предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжения в бумажном и электронном виде предоставят структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантив с указанием суммы неиспользованной государственной помощи»,— сказано в сообщении министерства.

При этом отмечается, что субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Кроме того, информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премию за энергоэффективность от правительства получили более 1,7 млн украинских семей. Средняя сумма выплат составила 636 гривны за сэкономленный газ, и 132 гривен за электроэнергию.