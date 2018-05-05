О каких изменениях в работе столичного транспорта предупредили киевлян

Украина

В связи с ремонтом улицы Владимирской (между переулком Рыльского и улицей Большой Житомирской) с 6.00 5 мая и до 19.00 6 мая «Киевпасстранс» внес изменения в работу троллейбусов №№ 6, 16, 18. Движение закрывается на участке от улицы Черновола до Майдана Незалежности и на указанный период троллейбусы будут курсировать:

-- № 6- от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

- №№ 16, 18- соответственно от улицы Щусева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Из-за продуктовых ярмарок на улицахЦветаевой (между проспектом Маяковского и улицейЗакревского), Лисковской (междуулицамиМилославской и Радунской) и Иорданской (от улицы Архипенко до проспекта С. Бандеры) 5 маяпроизойдутизменения в движении троллейбусов №№ 34, 37А и автобуса № 61:

-- № 34 будет следовать по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице М. Тимошенко, проспекту Героев Сталинграда, проспекту С. Бандеры и обратно;

--№ 37А — по трассе маршрута № 37;

-- № 61- от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую).

В ночь с 4 на 5 мая (с 23.00 до 6.00) из-за ремонта улицы О. Телиги на пересечении с улицами Мельникова и Щусева вводят изменения в движение троллейбусов №№ 22, 23, 27, 30:

-№ 22проследует от аэропорта «Киев» до Дегтяревского путепровода;

- № 23- от Лукьяновской площади, по улицам Белорусской, Мельникова, Дорогожицкой, Рижской, Вавиловых, Академика Щусева; обратно троллейбус поедет по маршруту «Улица Щусева — улица Берлинского — улица Дорогожицкая», далее по привычной трассе;

--№ 27поедет от станции «Киев-Волынский до Дегтяревского путепровода;

-№ 30 будет двигаться на участках «Улица Милославская — ж/д станция «Зенит»;

«Улица Кадетский Гай—Дегтяревский путепровод».



Нынешний май подарит футбольным фанатам незабываемый спортивный праздник. В частности, 26 мая на НСК «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Реал» и «Ливерпуль». Ожидается, что матч будут смотреть миллиарды зрителей.

В рамках подготовки к проведению в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин в полуторакилометровой зоне возле НСК «Олимпийский» временно изменится организация дорожного движения — введут ограничение или запрет для транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети. С перечнем таких отдельных улиц можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.

На подходах к стадиону установят ограждения, чтобы размежевать пешеходные и автомобильные потоки. В дни матчей увеличат количество подвижного состава коммунального пассажирского транспорта (как наземного, так и подземного).

А в ночь с 26 на 27 мая работу транспорта продлят на три часа и организуют перевозку пассажиров с помощью маршрутов наземного транспорта, который проходит вблизи станций метро (после ухода последних поездов).