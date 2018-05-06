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Украина

В "ДНР" снова возникла угроза отключения Vodafone

16:40 6 мая 2018   1163
В «ДНР» снова возникла угроза отключения Vodafone
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

«Вопрос работы на территории „ДНР“ украинского оператора сотовой связи „Vodafone“ остается сложным», — заявил так называемый «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин на встрече с представителями СМИ оккупантов в Донецке.

Пушилин подчеркнул, что в «республике» по-прежнему будут настаивать на том, чтобы Vodafone пополнял бюджет «ДНР».

«У нас еще есть вопросы о восстановительных мероприятиях, по оборудованию. И, главное, должен быть разработан механизм аренды помещений, оплаты электроэнергии. Это то, от чего Украина всячески уклоняется. Мы будем добиваться того, чтобы все платежи поступали в адрес «республики», — подчеркнул Пушилин.

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области работа сети мобильного оператора Vodafone была заблокирована по приказу «министра связи ДНР» Виктора Яценко 11 января текущего года. Возобновил свою работу в ОРДО Vodafone лишь 28 апреля. Это произошло после того, как террористы гарантировали украинским специалистам безопасные условия ввоза и монтажа необходимого оборудования, а также ведения восстановительных работ.

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