Украина

«МГБ ДНР» отныне тотально контролирует выезд работников бюджетной сферы «республики» из ОРДО на территорию, подконтрольную Украине. Без разрешения органов «госбезопасности» так называемой «республики», работникам бюджетных учреждений, независимо от занимаемой должности, нельзя выезжать на мирную украинскую землю.

Об этом жители ОРДО сообщают в социальной сети.

«Чтобы выехать на территорию Украины, нужно писать заявление и объяснительную на имя своего начальника о том, зачем ты туда едешь… Сведения о людях, которые будут писать заявления, администрация обязана передать в „МГБ ДНР“. И, если „МГБ ДНР“ сочтёт, что тебе не нужно выезжать на территорию Украины, они могут передать об этом человеке сведения „пограничной службе ДНР“. И этого человека просто не пропустят на территорию Украины. Ведь не даром сейчас „пограничники“ в „ДНР“ блокируют автобусы… В основном пенсионеры стоят по 2−3 часа на солнце, падают в обмороки. Это специально делается, чтобы показать, кто в доме хозяин… Мол, что нечего шляться на территорию Украины. Хотят отрезать людей от окружающего мира. Чтобы люди в Донецке не знали, как в других странах живут и думали, что у нас-то в „ДНР“ самая лучшая жизнь. У меня только такое объяснение этому идиотизму», — пишет сотрудница одного из медучреждений Донецка.

Автор поста, под которым развернулась горячая дискуссия, выражает свои опасения по поводу того, что запретить выезжать могут и работающим в ОРДО пенсионерам, а также приводит фотокопию разъяснения «Минздрава» так называемой «республики», с которым ознакомили под роспись всех ее коллег.

«А у дочки на работе заставили всех подписать этот приказ. Все и подписали, а что делать — выгонят с работы иначе!»



«Я сама в прошлую пятницу, чтобы въехать в „ДНР“, простояла вместе со своим 80-тилетним отцом на блокпосту 2,5 часа. На солнце. Не было автобусов. Но зато „ДНР-кие“ „погранцы“ пропускали маршрутки по 200 руб., а потом по 300 — с человека. Люди падали в обмороки. А потом ещё в автобусе — консервной банке 3 часа на солнцепеке просидели, пока нас все бездельники „ДНР-ские“ проверили. Итого, с укр. блокпостом и дорогой вышло, что из Селидово (город на мирной территории Украины, примерно в 70 км от Донецка — авт.), чтобы приехать, надо потратить 8 часов», -- пишут в комментариях к посту.



Напомним, спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян, в комментариях «ФАКТАМ» подчеркнул, что «все сложности, которые возникают у людей при пересечении линии разграничения, возникают не по нашей инициативе, а по инициативе „запоребриков“, которые контролируют так называемые „республики“, возникшие на Донбассе».