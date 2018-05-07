Кириленко поддержал введение санкций против 12 российских издательств

Украина

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал инициативу Госкомтелерадио о введении санкций в отношении российских издательств, которые распространяют издания антиукраинского содержания. Об этом он написал в своем сервисе микроблогов Twitter.

Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо, підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 7 мая 2018 г.

«Реагируя на обращения общественности и Госкомтелерадио подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения по введению санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины»,— заявил чиновник.

Читайте также: СНБО принял решение о продлении санкций против России

Ранее сообщалось о том, что Госкомтелерадио предлагает правительству ввести экономические санкции к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания. Основой для такого обращения стал проводившийся в течение 2015−2018 годов постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству.

«По результатам мониторинга был составлен перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека»,— сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте также: США пообещали Украине усилить санкции против России

В перечень внесены 172 издания от 35 издательств. Это, в частности, такие российские издательства, как «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие. Кроме того, отмечают в ведомстве, мониторингом выявлено значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн. Поэтому было предложено с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и в соответствии со статьей 5 закона «О санкциях» Госкомтелерадио вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам Российской Федерации, продуцирующим и распространяющим на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания.