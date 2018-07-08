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На Кипре установили пятиметрового быка «одесского» происхождения из металлолома
В Никосии, столице Кипра, появилась скульптура пятиметрового быка, созданного из металлолома. Статуя, масса которой превышает две тонны, установлена рядом с Ближневосточным университетом и стала символом электромобилей кипрской марки Gunsel.
Создатель необычной сварной композиции — одесский скульптор Кирилл Максименко, известный своими арт- работами. В частности, «Рукой Стива Джобса» — первого в СНГ и второго в мире памятника Стиву Джобсу (американскому предпринимателю, изобретателю и промышленному дизайнеру, получившему широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий) — был открыт в центральной части Одессы в октябре 2012 года, в первую годовщину смерти Джобса.
«Собственно, благодаря „Руке Джлбса“ меня нашли киприоты, — рассказал журналистам Кирилл. - Работаю тут уже год, но скульптурой занимаюсь мало. Сделал несколько работ для автомузея, мне предложили рассказывать студентам, как я создаю скульптуры из металлолома.…Вуз сейчас строит завод по производству электромобилей кипрской марки Gunsel, а бык — это символ электрокара».
По словам скульптора, наиболее проблематично было собрать мелкие крепежные изделия, а под конец работы пришлось даже докупать шайбы.
Справка. Скульптурная композиция «Рука Джобса», установленная на одесской улице Новосельского, выполнена в виде человеческой кисти с пронзившим ее насквозь изображением яблока в стилистике Apple со стороны ладони и сердца — с тыльной стороны. Оба изображения образуют в кисти сквозной просвет. Кисть выполнена на стальном каркасе из отдельных металлических деталей (авто-, мото-, велозапчастей, которые в студию мастера приносили простые одесситы), сваренных между собой. В темное время суток композиция подсвечивается бело-синим неоновым светом с автономным источником питания. В саму скульптуру вмонтировано устройство, позволяющее окружающим иметь бесплатный доступ в интернет в режиме Wi-Fi.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”