Звезду российских телесериалов не пустили в Украину

Шоу-бизнес

Популярного российского актера Антона Макарского (мюзикл «Нотр-Дам де Пари», сериал «Бедная Настя», фильмы «Любовные авантюры», «Возвращение мушкетеров») не пустили в Украину.

По информации Госпогранслужбы, Макарский собирался въехать в Одесскую область через пункт пропуска «Маяки» на границе с Молдовой. Пограничники Белгород-Днестровского отряда объяснили актеру, что въезд в Украину ему закрыт на три года.

Запрет на въезд появился после того, как в 2015 году актер нарушил правила въезда в оккупированный Крым. На полуостров россиянин ездил для съемок пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ.

Напомним, из-за незаконных поездок в оккупированный Крым (через неукраинские пункты пропуска) был закрыт въезд в Украину для 130 деятелей культуры и искусства.