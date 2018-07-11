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Звезду российских телесериалов не пустили в Украину
Популярного российского актера Антона Макарского (мюзикл «Нотр-Дам де Пари», сериал «Бедная Настя», фильмы «Любовные авантюры», «Возвращение мушкетеров») не пустили в Украину.
По информации Госпогранслужбы, Макарский собирался въехать в Одесскую область через пункт пропуска «Маяки» на границе с Молдовой. Пограничники Белгород-Днестровского отряда объяснили актеру, что въезд в Украину ему закрыт на три года.
Запрет на въезд появился после того, как в 2015 году актер нарушил правила въезда в оккупированный Крым. На полуостров россиянин ездил для съемок пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ.
Напомним, из-за незаконных поездок в оккупированный Крым (через неукраинские пункты пропуска) был закрыт въезд в Украину для 130 деятелей культуры и искусства.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”