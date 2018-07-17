Покушение на экс-главу ГСЧС: выяснились новые подробности

Происшествия

На восстановленного судом в должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковского совершено покушение. Полковник связывает это с рассмотрением апелляции Кабмина на решение Окружного административного суда Киева.

— Бочковский вечером 16 июля отдыхал на террасе своего дома в селе Рожны под Киевом, когда в него кто-то выстрелил из-за забора. К счастью, пуля прошла около ног, никого не задев. Возможно, это было не столько покушение, сколько предупреждение, угроза, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат Владимир Енич. — На место была вызвана полиция, написаны пояснения, указаны свидетели.

Сам Сергей Бочковский также предполагает, что таким образом его могли запугивать перед судебными разбирательствами по восстановлению его в должности. Однако уголовное производство по факту покушения пока не открыто.

16 июля на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из Броварского отдела полиции. Но пока не обнаружено никаких подтверждений покушения: вечером пуля не была найдена, соседи выстрела не слышали, рассказал «ФАКТАМ» спикер полицейского главка Киевской области Николай Жукович. 17 июля оперативники повторно опрашивали возможных свидетелей произошедшего. В то же время «злые языки» утверждают, что, зная о натянутых отношениях между Аваковым и Бочковским, полицейские могли не очень тщательно отрабатывать заявление.

Во вторник, 17 июля, Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляции на восстановление полковника Сергея Бочковского в должности до получения из МВД данных о его зарплате.

Напомним, 25 марта 2015 года главу ГСЧС и его заместителя генерал-майора Василия Стоецкого задержали прямо на заседании Кабмина. Им было объявлено подозрение в вымогательстве, после чего офицеров уволили. Весной этого года Окружной административный суд Киева восстановил обоих в должности, постановив выплатить зарплату за вынужденный трехлетний прогул. Бочковскому, в частности, надлежало получить около полумиллиона гривен. Но получил он только 15 тысяч гривен месячной зарлаты и на рабочее место его не пустили — глава МВД Арсен Аваков заявил, что в этой должности Бочковский работать не будет. А Кабмин подал апелляцию на решение Окружного суда. Также до сих пор суд рассматривает дело по обвинению Бочковского и Стоецкого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минюст отказался начать исполнительное производство для восстановления в должности Бочковского и выплаты ему зарплаты, чтобы не привлекать Авакова к ответственности за неисполнение решения суда.