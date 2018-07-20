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- 16:40 Вводятся новые льготы активистам Майдана и пострадавшим в зоне АТО
Вводятся новые льготы активистам Майдана и пострадавшим в зоне АТО
Президент Петр Порошенко 20 июля подписал закон об усилении социальной защиты участников АТО, активистов Революции Достоинства и их семей.
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Официально закон называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц». Документ был принят Верховной Радой в мае текущего года.
Кроме уточнения терминологии и согласования нормативной базы, закон расширяет льготы для пострадавших «майдановцев». Кроме того, установлено, что на статус лица с инвалидностью вследствие войны могут претендовать пострадавшие на территории проведения АТО (после 1 декабря 2014 года — на территории проведения АТО, где органы госвласти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах на линии соприкосновения).
Связь инвалидности с ранением в зоне АТО устанавливается в ходе медико-социальной экспертизы. Cовершеннолетним такую экспертизу проводят медико-социальные экспертные комиссии, а детям — врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений.
Напомним, ранее пострадавшим на акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года были предоставлены те же льготы и соцгарантии, что и участникам боевых действий, согласно закону «О статусе ветеранов войны».
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