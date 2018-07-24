В обсуждение втянулась Ким Кардашьян: сексапильная Эмили Ратаковьски взбудоражила сеть новым фото

Шоу-бизнес

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковьски разместила в своем Instagram очередное провокационное фото. Снимок за считанные часы взбудоражили сеть, пишет Elle.

В этот раз Ратаковски раз похвасталась стройной фигурой в купальнике собственного бренда. Таким образом звезда доказывает, что ее дизайнерские вещи подчеркивают роскошные формы.

Перед камерой сексапильная модель позировала в пляжном наряде оранжевого цвета. Кроме того, Эмили Ратаковськи расплела волосы и намочила их, что придало модели, по словам фолловеров, «весьма соблазнительный вид».

За считанные часы фотографии облюбовали более миллиона пользователей сети. Десятки тысяч людей прокомментировали сексуальные фото Эмили, добавив, что у нее идеальная фигура, которую моедль умело демонстрирует перед камерой.

Через какое-то время к сотням восторженных поклонников Эмили присоединилась даже Ким Кардашьян. Суперзвезда реалити-шоу прокомментировала фото Ратаковски с помощью трех персиков.

Издание отмечает, что Ким и Эмили, несмотря на соперничество в гламурном бизнесе, находятся в дружеских отношениях. Еще два года назад их совместное полуобнаженное селфи в зеркале обсуждалось на протяжении нескольких недель, а последнее время главные красотки Инстаграма поддерживают друг друга лайками и комментариями.