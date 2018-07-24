Жена "украинского диверсанта" Лимешко рассказала, как ФСБ выбивала из него показания

Украина

Украинец Геннадий Лимешко, которого оккупанты в Крыму задержали, обвинили в диверсиях и в итоге приговорили к восьми годам колонии, оговорил себя под пытками. Об этом заявила жена осужденного Ирина Лимешко.

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По словам жены Лимешко, к мужу в заключении дважды применяли пытки, угрожали убить, грозились навредить семье. «Он говорил, что его били, пытали в подвале несколько дней, пускали ток, приставляли к голове оружие. Говорили, чтобы прощался с жизнью, если не скажет то, что нужно. Угрожали семьей. Мне неоднократно приходили угрозы в соцсетях», — рассказала женщина в эфире «Громадське радіо».

По словам Лимешко, именно из-за пыток и угроз муж оговорил себя, отказался от адвоката и пошел на сделку со следствием.

Напомним, мать Лимешко также убеждена, что сын оговорил себя под пытками. Римма Рыжкова обратила внимание на несуразности на видео, где задержанный Лимешко «признается» в преступлениях. «Все лицо замазано кремом, и рассказывает, как по писаному», — сказала Рыжкова.

Российская ФСБ задержала Лимешко в августе 2017 года и сразу же приписала подготовку множества диверсий. Якобы захваченный харьковчанин собирался поджечь лес в Крыму, устроить горный обвал, повредить линию электропередач и оставить без электроэнергии жителей.