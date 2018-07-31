Популярность в Украине начал осознавать на заправках, — интервью с Олегом Винником

Шоу-бизнес

Добившись успеха в Германии, где он был солистом мюзиклов, Олег Винник решил покорить и украинскую публику. Вернувшись на родину, 38-летний певец буквально взорвал украинский шоу-бизнес. Его песни постоянно звучали на телеканалах, он собирал залы по всей стране без всякой рекламы и участия в телешоу. Сейчас Олег любимец публики и активно гастролирующий певец. Его назвали самым красивым мужчиной страны по версии журнала VIVA!, он завоевал титулы «Певец года» и «Народный хит года» по версии премии «Золотая жар-птица», а поклонники давно считают его народным певцом. Без Олега Винника не обходится практически ни один престижный концерт, он частый гость телевизионных шоу. Артист говорит, что его график расписан по минутам, он даже не помнит, когда последний раз брал отпуск. В это сложно поверить, но Олегу Виннику исполняется 45 лет. Он в прекрасной форме и настроении, несмотря на накопившуюся усталость. Певец только что вернулся из гастрольного тура по Беларуси.

— Олег, как будете отмечать день рождения?

— Еще не знаю. Я никогда не готовлюсь к празднику, только принимаю в нем участие. Как правило, в этот день работаю. А мои друзья, команда устраивают мне сюрпризы. Отмечаем скромно, в узком кругу и без пафоса. В тихом, уютном ресторанчике, где нас никто не заметит. В прошлом году в ресторан друзья ради шутки пригласили аниматоров — мультяшных персонажей из детства: Крокодила Гену и Чебурашку. Мы так дурачились, прямо до слез.

А несколько лет назад на день рождения мой друг и продюсер придумал оригинальный подарок — подарил мне ваучер на нечто совершенно необычное. Мы ехали в машине за город, я в голове прокручивал миллион вариантов: что же они такое могли придумать? И вдруг приезжаем на аэродром. Отступать было поздно, пришлось прыгать с парашютом. Первый раз в жизни и пока последний.

— О чем думалось перед прыжком?

— Уже в самолете задумался о жизни своей «непутевой» (смеется). Но отнесся к этому не слишком драматически. Был уверен, что ничего не случится. Наверное, у Бога на меня все-таки есть другие планы, более грандиозные.

— Что значит для вас дата 45 лет?

— Я адекватно отношусь к возрасту и принимаю каждую морщину с благодарностью. Ведь в душе мы остаемся молодыми, набираемся жизненного опыта, получаем больше удовольствия от жизни. Не от каких-то безбашенных поступков, как в молодости, а от того, что делаешь здесь и сейчас. Наверное, я научился принимать жизнь такой, какая она есть, и смаковать каждый момент. Не хотел бы вернуться на 10 или 20 лет назад. Зачем? Есть законы природы, и они нам неподвластны. Все будем старыми, и финал у всех один. От нас зависит только то, как проживем данный нам отрезок времени.

— В чем для вас заключается вкус жизни?

— Это мой внутренний комфорт, ощущение того, что находишься на своем месте и занимаешься любимым делом, делишься своим счас­тьем и своей любовью с окружающими. И я не лукавлю.

— Вам ведь пришлось пройти множество испытаний, прежде чем стать популярным.

— На сегодняшний день ваши коллеги, журналисты известного телеканала, все ищут сенсации в моей биографии. Такое впечатление, что, кроме Винника, других тем не существует. Людям кажется, что достаточно произнести слово Винник — и сразу заработают популярность. Я же не против. Но делайте это рационально и профессионально.

— Представители группы «Джой», у которой вы, как писали, позаимствовали вступление для вашего хита «Нино», связывались с вами?

— Никто к нам не обращался. В сюжете ребята сказали, что этот вопрос будут изучать их специалисты. Я тоже за это. Если есть претензия — нужно решать вопрос только в суде. Это нормальный европейский подход. Я много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Давно знаком с творчеством группы «Джой», как и со многими коллективами, популярными в 80-х. Я вырос на этой музыке.

— Как же появилась «Нино» и схожесть в нотах, упомянутая экспертами?

— Ни один артист и ни один эксперт не ответит вам на этот вопрос. Можно взять любую песню и найти похожую. Другой вопрос, когда музыку действительно тупо воруют…

«Нино» родилась у меня спонтанно. Я поздравлял свою знакомую Нину с днем рождения стихотворно. И даже не думал о том, что это может стать песней, работал над другим материалом. Но вышел покурить (тогда я еще курил), а слова не выходили из головы. Тут же сел за рояль и наиграл первую попавшуюся мелодию, которая пришла в голову. Все. Так за несколько минут родилась мелодия. Позже доработал текст. Песня получилась в стилистике 80-х. И нет тут никакого подвоха. «Нино» уже много лет, и только сейчас почему-то возник вопрос с плагиатом. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, сам ее исполняю.

Знаете, популярность закаляет меня. Раньше я не задумывался, выходя на улицу. Мог запросто в шортах и шлепках с кульком отправиться в магазин или на рынок за продуктами. Обожаю выбирать все самостоятельно и потом дома готовить что-то вкусненькое. Кстати, в Белоруссии сходил спокойно в магазин, купил черешню и сырки в глазури. Они там очень вкусные. Люди там более сдержанные, они молча наблюдают, когда узнают артиста. В Украине круглосуточно нахожусь под колпаком, не могу спокойно тарелку борща съесть, со всех сторон фотографируют исподтишка. Я понимаю, что это обратная сторона популярности, но иногда хочется быть простым человеком.

— Когда впервые ощутили свою популярность?

— Это не произошло в одночасье. Известность приходила ко мне постепенно, когда я был уже достаточно взрослым 30-летним мужчиной. Поэтому успех не вскружил голову. В 2003 году в Берлине после премьеры мюзикла «Отверженные», где я исполнял партию Жана Вальжана, вышел на улицу — и вдруг увидел, что вся местная пресса с моей фотографией на обложках. Фото было даже на городских автобусах. Так никому не известный украинец, который приехал в чужую страну, как говорится, без копейки в кармане и подрабатывал тем, что давал уроки музыки детям, чтобы самому учиться, вдруг получил признание в Германии. Кстати, тогда в прессе почему-то написали, что я… норвежец. Потом ко мне начали приезжать украинские журналисты. Ну, а дальше все известно — я решил вернуться на родину и строить карьеру здесь.

В Украине свою популярность я начал осознавать на… заправках. Мы же без всякой рекламы и пиара, много гастролировали по небольшим городам, объездили вдоль и поперек всю страну. Именно на заправках меня стали узнавать. С каждым разом с моим появлением вокруг собиралось все больше и больше людей. Сейчас я даже из машины не выхожу, поскольку собирается толпа, сразу образуется пробка.

— Недавно вы установили рекорд, собрав на фестивале в Киеве 150 тысяч зрителей, среди которых было очень много молодежи. Как думаете, чем вы привлекаете молодое поколение?

— Смотрел видео, которые люди выкладывали из переполненного метро, где молодежь пела мои песни в вагоне. Это было здорово! Организаторы попросили сделать рок-программу, не обошлось и без известных хитов. Молодежи, наверное, нравится то, что на сцене я не играю, всегда честный со своей публикой. Подтверждение тому — наш тур по стадионам. Мы отыграли семь концертов и везде площадки были забиты. В некоторых городах зрители просто срывали ворота, чтобы попасть на концерт.

И это при том, что погода не всегда способствовала. В Белой Церкви пришлось выступать под проливным дождем и шквальным ветром. Наверное, можно было перенести концерт, самому работать не на открытой сцене, а отойти к музыкантам, в тепло софитов. Но я так не могу. Почему тысячи людей, приехавшие из разных городов и сел, должны мокнуть и мерзнуть? Я такой же человек и не имею права прятаться. Раз вышел на сцену — будь с людьми. Ведь они пришли, чтобы получить частичку счастья.

— Много времени уделяете поддержанию физической формы?

— Когда был моложе, занимался спортом два-три раза в неделю, этого было достаточно. Молодой организм легко справлялся с лишними калориями. Мог даже ночью поесть, вес держался в пределах 75 килограммов. А после 30 потихоньку начал набирать килограммы. В какой-то момент я встал на весы и увидел цифру 92! Несмотря на то что на сцене за время концерта трачу тысячи калорий, приходится по нескольку раз менять рубашки. После концерта чувствую себя очень уставшим, ужасно хочется есть. Поел «неправильной» еды — и спать.

Полтора года назад взял себя в руки, кардинально изменил питание, стал ежедневно заниматься с тренером. Полностью отказался от сахара, фруктов, мучного, начал употреблять только белковую пищу и клетчатку. Иногда занимался даже по два раза в день — утром часовая пробежка, а вечером силовые нагрузки. За месяц сбросил 12 килограммов. Сейчас ем все, но небольшими порциями. Могу позволить только один выходной в неделю в спортзале. Хочу сбросить еще пять килограммов, потому что в туре немного набрал. К занятиям спортом приучил уже всю команду. Во время гастролей все вместе выходим на пробежки. Спорт и правильное питание — это и молодость, и выносливость, и работа мозга, и ощущение легкости и счастья.

— Неужели вообще ничего вкусненького себе не позволяете?

— Обожаю качественную картошку фри и карамельный пирог с яблоками. Если позволяю себе это, то еще больше работаю с тренером.

— В интернете появилась информация, что вы будете преподавать в университете культуры. А кто были вашими учителями?

— Мне очень повезло, потому что встречал на своем пути хороших людей, настоящих профессионалов в разных сферах. И еще обращал внимание на знаки судьбы. Когда сдавал на права, увидел серьезную аварию. Это сработало, как звоночек. Не лихачу за рулем никогда. А в юности был таким безбашенным… Мечтал о своем мотоцикле, даже объявил родителям бойкот, потому что они отказались купить мне мопед. Вместо него купили гитару. Сам научился играть на ней. Собственно, с нее и началась моя карьера. Разве это не Божий промысел?

В музыкальном училище прекрасный преподаватель Виталий Николаевич Шевченко показал мне мои реальные вокальные данные. В Германии был Джон Леман. Когда первый раз пришел к нему на прослушивание, он спросил: а зачем ты поешь? Я сначала даже не знал, что ответить, ведь не могу по-другому, это моя жизнь. Так честно и признался. Он ответил: тогда будем работать. Сейчас многие, особенно начинающие артисты, не понимают, зачем выходят на сцену, занимаются самолюбованием, не думая о том, что они несут людям. Обязательно учитываю это, когда отбираю в свою команду конкурсантов в проекте «Х-фактор». Есть у меня несколько интересных ребят, которые удивят публику в новом сезоне.

— В этом году вы получили целый ряд престижных наград, вас назвали певцом года и самым красивым мужчиной страны. Что значат для вас эти звания?

— За все, что имею, благодарен своим родителям. Простые сельские труженики достойно меня воспитали, дали возможность развиваться, сделали из меня человека. Вот это самое главное. Конечно, приятно, когда профессионалы обращают внимание на мое творчество, даже спустя много лет после того, как меня признала публика. Очевидно, нужно работать на тысячу процентов больше, чем остальным артистам. Такой у меня крест.