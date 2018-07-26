Оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине, — Матиос

Украина

Публичной фигурой Анатолий Матиос стал летом 2014 года, когда его назначили заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором. Он периодически делает резонансные заявления, которые тут же тиражируют СМИ. В беседе с «ФАКТАМИ» Матиос прокомментировал разные темы, сделав особый акцент на том, что за последние годы в стране появилось колоссальное количество неучтенного оружия.

— Анатолий Васильевич, близится четвертая годовщина Иловайской трагедии. На каком этапе сейчас расследование?

— Оно продолжается. Военная прокуратура начиная с 2015 года регулярно докладывает о промежуточных результатах. Причинно-следственная связь наших потерь в районе Иловайска (несмотря на нарушения тех или иных нормативов, уставов Вооруженных Сил, которые применяются только на войне, а не во время антитеррористической операции) однозначно одна — введение группировки Вооруженных сил Российской Федерации, насчитывавшей порядка 15 тысяч, на украинскую территорию, где сейчас существуют парамилитарные образования — «ДНР» и «ЛНР». Если бы не этот факт, Иловайского котла не было бы.

Понимаете, война — это череда и закономерных, и хаотичных вещей. Украина была не готова воевать. У нас не было полноценных боеспособных, вышколенных и выученных подразделений. Все строилось на голом патриотизме, который иногда творит чудеса. Но чудеса невозможно творить ежедневно. В 2014—2015 годах шел тяжелейший процесс становления государства фактически с нуля и защиты его из последних сил. Поэтому самая искренняя благодарность всем, кто смог остановить противника.

— Если бы не они, «русский мир» однозначно пошел бы дальше.

— Его представители не исповедуют ничего, кроме желания жить призраками прошлого. Я часто езжу в зону ведения боевых действий, в освобожденные города. Спрашиваю местных жителей: «Вы раньше выезжали за пределы своей области?» — «Нет». До 70 процентов граждан не понимают, что происходит вне их населенного пункта. Они зациклились на телевизоре.

Одновременно с этим не могу не отметить, что на фронте воюет очень много выходцев из Луганской и Донецкой областей.

Хочу еще сказать о самом главном. Точно знаю: чушь о том, что Украина грабила Донбасс, тиражируют те, кто ее на самом деле грабил, — доморощенные лжецы местного разлива. Теперь там люди попали из одного рабства в другое, а продавцы курятины и отставные предатели-эсбэушники определяют их мировоззрение. И оставшиеся там вынуждены с этим жить.

— Теперь несколько вопросов о резонансных делах. Убийство командира спецрезерва Главного управления разведки Максима Шаповала, погибшего 27 июня прошлого года в результате теракта, расследует ваше ведомство?

— Мы занимаемся этим делом. Знаю много, но не могу комментировать. Увы.

— Шестого июля во время учений на военном полигоне в Ривненской области разорвался миномет «Молот», погибли три человека…

— Военная прокуратура руководит следствием, которое ведет Нацполиция. Надо ответить на вопрос: было одиночное или двойное заряжание, или (еще одна версия) технологическая недоработка, или некондиция самих минометов?

Мы назначили комплексную экспертизу (к слову, чтобы получить разрешение, надо идти в суд, ждать в очереди и т. д. — таковы бюрократические требования) в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз с подключением специалистов Института электросварки имени Патона. Собрали со всей территории Украины остатки всех минометов, которые взрывались. Проверим все, чтобы больше никогда не допустить подобного.

Однако, как ни прискорбно констатировать банальную истину, к трагическим последствиям приводит в том числе и нарушение солдатами и командирами воинских уставов, которые написаны кровью. В данном случае, к примеру, взорвавшийся миномет разместили на глубине всего 20 сантиметров. И это при том, что испытательная стрельба из минометов должна осуществляться из окопов не менее метра глубиной. Что произошло на самом деле, виноваты ли погибшие или командир, который организовывал эти стрельбы, есть ли иные факторы, — мы разберемся во всем. Во всем.

— Третьего июля вы сообщили, что Украина передала в Международный уголовный суд списки иностранцев, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков. Сколько в этих списках фигурантов?

— Мы располагаем данными, полученными путем проведения негласных следственных действий, то есть технических и разведывательных мероприятий. В списках порядка 300 граждан разных государств: сербы, итальянцы, испанцы, албанцы… Это военные наемники, так называемые солдаты удачи. У них разные мотивы — от стремления заработать до тупого желания просто убивать…

По законодательству всех европейских стран они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому надеемся, что государства, гражданами которых являются наемники, смогут найти возможность предать их суду.

Таких, как бразильский профессиональный убийца Лусварги (32-летний наемник, воевавший за «ДНР» и «ЛНР», был задержан 6 октября 2016 года в аэропорту «Борисполь». — Авт.), очень много. Правда, не критично много. Они не участвуют в боевых действиях от начала до конца, у них есть ротации. Это такой, знаете ли, военный туризм для удовлетворения каких-то своих низменных желаний. Идеологии там мало.

— Когда завершится расследование дела главы «Офицерского корпуса» Рубана, которому вменяют сговор с народным депутатом Савченко с целью захвата власти?

— Расследованием занимается СБУ, контроль ведет военная прокуратура. Доказательная база собрана надлежащим путем. Мы в ней уверены. За неполных четыре месяца (Рубана задержали 8 марта на КПВВ «Майорское». — Авт.) проделана огромная работа. Надеюсь, в ближайшие 10 дней следствие будет окончено и подозреваемые Рубан и Савченко вместе с защитниками начнут знакомиться с делом. Суд не будет закрытым.

— Видимо, потому Рубан и просился в списки на обмен, составленные так называемой «ДНР».

— Не могу знать, почему он принял такое решение, у каждого свои мотивы.

*Анатолий Матиос: «История нас учит, что, если зло не наказано, тут же совершается следующее зло»

— Вы очень жестко прокомментировали иезуитский ход Кремля о присвоении российским военным частям названий украинских городов и пообещали, что «у нас появятся и Бахчисарайские, и Барнаульские, и Мурманские полки». Мол, украинцы славятся своей креативностью.

— Знаете, мы живем в калейдоскопическом мире. Вся нынешняя геополитическая карта стала калейдоскопом, который вырывают из рук друг у друга и вертят им…

Когда министр внутренних дел Италии говорит, что у нас была фейковая революция и что Крым российский (20 июля Маттео Сальвини сделал такое заявление, но позже официальный Рим подтвердил, что поддерживает территориальную целостность Украины. — Авт.), то где европейские ценности, к которым мы стремимся? Кто превратил эти ценности в калейдоскоп? И почему?

То есть говорить о соблюдении правил, утвержденных уставом ООН, нам не приходится. Механизм сдерживания и противовесов уже существенно разбалансирован.

И то, что Россия может себе позволить почти через 80 лет после окончания Второй мировой войны называть свои военные соединения «в честь» украинских городов, — это тоже одно из проявлений гибридной войны. Но Господь с ними, нет ничего вечного. Пройдет и это. В свое время мы думали, что КПСС навсегда и сильнее Советского Союза ничего нет. Но СССР почил в бозе. И слава Богу.

Жизнь все равно все расставит по своим местам. Нам уже известны и декреты Ленина о расстрелах и концлагерях, и кто организовал Голодомор, и как другие государства финансировали внутренние катаклизмы на чужих территориях.

— Кстати, о финансировании извне, о котором вы также говорили в интервью под громким заголовком «Аугусто Пиночет уже стучит в наши двери». Ваше заявление наделало много шума…

— Понимаете, у нас много «нагугленных» людей и мало людей начитанных. СМИ и соцсети выхватывают отдельные цитаты. Тоже калейдоскоп из незнания и примитивной манипуляции.

Комментируя участие в покушении на журналиста Аркадия Бабченко подозреваемого Германа, я сказал: «На кожній війні завжди є свій Парвус, який привозив Леніну гроші на революцію, яка залила слов’ян потоками крові на десятки років. Той теж був єврейського походження. У цьому випадку з Україною знову хочуть зробити те саме». Мои слова тут же истолковали как «яростный антисемитизм», причем в основном западные СМИ…

На самом деле мое интервью было тестом, на что реагирует общество. В нем прозвучало два тезиса. Я устал прямо предупреждать об опасностях и решил таким образом «зашить» тесты в интервью.

Первый: отсутствие контроля за распространением оружия в государстве может привести к непрогнозируемым последствиям в виде протеста вооруженных радикально настроенных людей с посттравматическим синдромом.

На мой посыл о том, что Пиночет (чилийский политик, пришедший к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Альенде. — Авт.) стучит в двери, тут же отреагировали. Вынесли в заголовки. А второй тест об опасности межнациональных провокаций, в частности об антисемитизме, заметили через четыре дня! И то после того, как я перевел текст интервью на английский язык и он был замечен Newsweek. Это о многом говорит, не правда ли?

Мы ходим по минному полю конфликтов! Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр. С начала военного конфликта на Донбассе потеряно более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия. При этом в целом по стране за 2014—2018 годы зарегистрировано свыше 11 тысяч криминальных правонарушений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов. Наибольшее количество — в 2014—2015 годах.

Правоохранители ежедневно изымают трофеи, привезенные с Донбасса. За период с начала войны изъято почти 400 штук гладкоствольного оружия, нарезного — 4500, иного огнестрельного — 3700, а также свыше 250 гранатометов, около 900 тысяч патронов, 9000 гранат, почти 15 тысяч тонн взрывоопасных веществ. С 2014 года оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине… И это лишь малая толика найденного правоохранителями. Сколько у людей на руках оружия на самом деле, никто не знает.

Ежедневно мы видим трагическую статистику происшествий в городах и селах с использованием оружия. Это ведь не хулиганство, когда кому-то на Ивано-Франковщине не понравилось чье-то поведение, и он взял гранату и положил девять человек (речь о ЧП, случившемся 21 мая. — Авт.).

Еще один мой тезис о том, что враги — и внешние, и внутренние — всегда будут использовать любые гибридные методы для сталкивания народов, а также игры на самых низменных инстинктах людей. Просто я, наверное, не очень корректно изложил свою мысль.

Знаете, это ведь абсолютный нонсенс — на меня, уроженца Черновцов, вешать нетерпимость к кому-либо. В конце XIX века половину населения этого региона составляли евреи. Сейчас в нашей области проживают представители свыше 80 народностей. Я вырос в интернациональной среде.

Понимаете, когда ты говоришь об очень сложных вещах, основываясь на знании истории (причем событий не годичной, а столетней давности, которые сейчас неинтересны большинству), тебя не понимают. Главное же — выдернуть из контекста любую фразу… А что с ними случилось, вы, очевидно, знаете: Пиночету повезло больше, чем Парвусу, а потом наоборот.

В конце интервью я сказал, что предупреждаю об угрозах, о которых знаю гораздо больше, чем читатели. Однако я словно тот, кто зажигает свечу перед слепыми и звонит в колокол перед глухими. Им все равно.

Нормальный человек, зная об угрозе, должен ее локализовать. Озвучить угрозу — это уже половина успеха. Но чем закончились нападения на лагеря ромов в Киеве и во Львове (24 июня во Львове зарезали 24-летнего парня. — Авт.)? Никто на убийство не отреагировал. Половина общества промолчала, вторая строчила в соцсетях гневные реплики. Почему нет немедленного возмездия за такие вещи? Кто будет следующим? История нас учит, что, если зло не наказано, тут же совершается следующее зло. Вот о чем я говорил.

Мир может не заметить эту угрозу и это зло, как не заметил трагедию в Руанде, где хуту вырезали почти миллион тутси за 100 дней! Таким темпам даже нацисты позавидовали бы… А мир молчал.

— Всегда спрашиваю компетентных собеседников: когда война закончится? Пятый год ведь уже…

— Отвечу так. Длительное схоластическое «минское» стояние на месте в виде мишени для прицельных хаотических обстрелов, — это, на мой взгляд, не победа и не поражение, а стагнация. Не дай Бог нам дойти, как Франция, до 30-летней войны.

Военное решение есть. Но если Россия снова введет свои регулярные войска на территорию Украины, наступит страшный момент для огромного количества людей. По прогнозам Генерального штаба ВСУ, в случае проведения широкомасштабной наступательной операции со стороны страны-агрессора потери в первые две недели составят десятки тысяч.

— На днях вы написали в «Фейсбуке»: «Точно переконаний, що Бог Україну любить». Почему же тогда на нашу долю выпали такие испытания?

— Снова вернемся к истории. У украинцев всегда была своя территория. Мы ассимилировались с другими народностями, нормально с ними жили. Но этот буфер между Западом и Востоком постоянно был площадкой для страшных потрясений, которые заканчивались войнами, резней и прочим.

А у России имперские амбиции, желание иметь постоянный сателлитный буфер, она культивирует в украинском обществе и среди политикума фактор зависимости и вассальности…

Государство не построить путем нажатия кнопки. Бог, даровав нам независимость, увидел, что мы не ценим то, что получили без единой капли крови. Потому «подумайте, что у вас неправильно в консерватории…»

Почему Бог любит Украину? Потому что никто не верил, что мы устоим, что разрозненное общество сможет собирать сотни миллионов гривен на помощь армии. Когда-то советская пропаганда взывала: «Все для фронта, все для победы». А нам и не требовалось какой-то идеологической подоплеки. Каждый делал, что мог. Почти вся страна стала волонтером.

Знаете, за все надо платить. Но когда приходится платить жизнями самой лучшей части граждан своей страны, это горе. Как сказал кто-то из великих, «ни одна независимость не бывает бескровной».

Увы, кроме войны, у нас еще сплошное реформирование — от крыши до фундамента, а не наоборот. И это приводит к развалу всего без построения нового. И этот страшный период мы обречены прожить — не возненавидев друг друга и не культивируя самые ужасные проявления, которые случаются из-за войны. Но я оптимист. Убежден, что у нас все уже получается.

Фото из Facebook