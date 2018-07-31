В Бердянске расстреляли ветерана АТО: что известно об убитом (фото)

Происшествия

Во вторник, 31 июля, в Бердянске был застрелен известный бердянский активист Виталий Олешко с позывным «Сармат» — среди белого дня, во дворе гостиницы, принадлежащей его семье, практически на глазах у его родных и друзей.

Как следует из видеосюжета Андрея Маджарова — друга «Сармата», находившегося в этом же дворе, неизвестный человек произвел выстрел практически в упор.

— Короче, народ, только что застрелили «Сармата»! — нервно говорит на камеру Маджаров. — Выстрелом в спину из двуствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник и выстрелил два раза.

Снимающий просит товарища отодвинуть стул, который загораживает от камеры тело погибшего, лежащего на тротуарной плитке:

— Саня, стрим пошел, убери стул, пожалуйста. У меня нет слов… Вот Виталик лежит. Вот его жена… У меня нет слов…

* Скриншот видео с места ЧП

Известие моментально облетело курортный город. На страницах в Facebook горожане выражают свои чувства по поводу случившегося.

Татьяна Викторовна Христолюбова-Дудка: «Убивають патріотів, бо Сармат сколихнув це болото, жах, немає слів!». «Це велика втрата, серце рветься, душа плаче. Віталія Сармата вбили в спину — як це можливо? — пишет пользователь Нина Немцова. — В голові не вкладається, як так таку людину вбили». «Знищують чесних і активних (Наказати вбивцю! Ви ж знаєте, хто), — не остается равнодушной Lilia Martin.

* Виталия Олешко застрелили во дворе этой гостиницы, принадлежащей его семье

Выставил пост в социальной сети также журналист Юрий Бутусов.

«30 минут назад в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной «Сармат», доброволец батальона НГУ «Донбасс», участник самообороны Бердянска, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен.

(…) Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем Российско-украинского научно-производственного предприятия «Агринол». Пономарев и «Агринол» контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеют связи в криминальном мире. Бердянск — маленький город, тех, кто смеет выступать против власти, — единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас народный депутат в группе «Воля народа», а бывший директор «Агринола» и его друг Сергей Валентиров — депутат «Блока Порошенко». Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук — даже то, что из-за поставки некачественного масла «Агринолом» были выведены из строя танки 17-й танковой бригады.

(…) Обращает внимание дерзость и публичность убийства: убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным. (…) Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества — обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и покарать бердянскую мафию и ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и есть смычка криминала со структурами власти".

Правда, не все скорбят по поводу трагедии. Зачастую, упоминая об Олешко, использовали фразу «скандально известный»: бывший военнослужащий регулярно врывался с единомышленниками на разного рода совещания, сессии и во властные кабинеты, возмущаясь действиями чиновников, требуя слова и обильно матерясь. Причем все его шумные действия постоянно снимались на камеру и шли в прямом эфире. Многие горожане считали это явной показухой.

31 мая 2018 года бердянская газета «Город» сообщала: «Когда Виталий Олешко попросил слова и городской голова поставил эту просьбу на голосование, большинство депутатов проголосовало против и слово не предоставило.

«Что вы делаете? Депутаты с… ые!» — крикнул Виталий и все равно начал выступать, критикуя принятое решение о запрете ночной торговли спиртным в городе.

Однако по настоянию городского головы Владимира Чепурного заранее приглашенные полицейские вывели общественника из зала заседаний, чем вызвали возмущение части присутствующих представителей общественности".

* Еще утром во вторник «Сармат» присутстовал на аппаратном совещании

Поэтому не удивительно, что под сообщением в соцсети об убийстве Олешко можно прочитать ехидную фразу Vadim Shkirenko: «Как Бабченка?». Даже его гибель некоторые сограждане сочли постановочной. Олег Бердянский: «Тоже об этом подумал, да и уверен до сих пор, стрим ни о чём, шайка стримеров спокойные, шо питбули».

А вот еще высказывания из соцсети. Ирина Мухина: Пыли он пущал много, но, чтоб он смог насолить «городским подонкам», — мелковат будет… У кого-то что-то отжал… Не простили". Боец Боец: «Он сликом мелкий для политики, даже городской. Вдумайтесь, кто бы его поддержал? Уж слышком он агрессивен… был. Тут налицо атошные разборки. Одни убивают других. И еще, судя по автору стрима, на глазах у побратимов, в его же доме. Сидели вместе и что-то не поделили». Zdraste Vasya: «Согласен. А еще интересный момент, что его „побратимы“, которые были рядом (судя по стриму), всегда ходят „на стволах“. Почему не стреляли в ответ, почему не побежали стрелять вслед, не бросились в погоню, а начали снимать стрим?.. 21 век, вейп, стрим, не хватает гироскутера».

* Виталий Олешко 9 Мая в Мелитополе. Снимает Андрей Маджаров, который оказался рядом и в момент убийства

— До войны Олешко был предпринимателем, занимался реализацией пива, потому и позывной у него такой, — рассказал «ФАКТАМ» бердянец, пожелавший остаться анонимным. — Потом пошел воевать, якобы был в плену, участник АТО. Вернувшись, начал защищать права воинов АТО. Но попутно и на него заведено несколько уголовных дел по рейдерству, и составлен ряд административных протоколов, в том числе за избиение журналиста и т. д. Однако ходу им почему-то не давали. Кроме того, что он вел бурную деятельность в Бердянске, также выезжал в Запорожье, к губернатору, и в соседний Мелитополь, да и сегодня утром был в горсовете, все время всех обличал. Тем не менее и гостиницу свою имел, и не Косе землю, и машины очень модные, дорогостоящие, и есть запись, как он вымогал деньги у фермера. По моему мнению, человек пользовался случаем, воевал за всех, но и о себе не забывал. Хотя когда сталкиваешься с бюрократами, то понимаешь и Олешко: спокойно разговаривать с ними нельзя, только орать на них. Я ему не симпатизирую, не оправдываю, но в чем-то понимаю.

— Не могу сказать, что погибший был хорошим человеком, — также на условиях анонимности сообщила еще одна жительница Бердянска. — Построил огромную гостиницу, оформил ее на свою 14-летнюю дочь и потом повсюду кричал, что у его ребенка отбирают недвижимость. Он большой пиарщик, нехороший пиарщик. Да еще и матерщинник ужасный.

Полиция устанавливает обстоятельства убийства бывшего военнослужащего. По приказу первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план «Сирена». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции.

Департамент коммуникации полиции сообщает, что преступление произошло около 12.30 на улице Восточной. Неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался.

Лица, причастные к совершению преступления, разыскиваются. Расследование этого преступления находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.

Фото в заголовке «Обозреватель»

Фото с сайта httppro. berdyansk