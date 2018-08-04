Война ударила по психике: ветерана АТО отправили в тюрьму за убийство брата

Украина

Лычаковский районный суд Львова признал виновным 35-летнего ветерана АТО в совершении умышленного убийства своего родного брата.

-По словам обвиняемого, трагедия произошла поздно вечером 28 октября прошлого года. У него дома возник словесный конфликт с родным братом, который предложил ему выйти во двор «поговорить». Перед выходом, ветеран взял с собой кухонный нож, но для чего пояснить не может. На улице между ними произошла драка, во время которой обвиняемый нанес удар ножом в спину брата. От полученной ножевой раны тот позднее скончается, — говорится в судебных документах.

Немного подробнее о произошедшем рассказала мать братьев. Мол, ее младший сын (обвиняемый) в этот день решил начать уборку, на ее замечания, что уже ночь и он мешает соседям, не реагировал. Чтобы как-то его успокоить, она позвонила старшему сыну и попросила его прийти. Парни стали ссориться и отправились «поговорить» во двор. Через некоторое время старший, держась за спину, вернулся. Сказал, что младший ударил его ножом и рану нужно перевязать. Не найдя свой мобильный телефон, женщина выскочила за помощью на улицу. Там увидела младшего сына, который лежал в луже крови. Незнакомые люди помогли вызвать скорую. Когда врачи приехали, старший еще был жив, но вскоре умер. Узнав о смерти брата, младший закрылся в туалете и пытался перерезать себе вены на левой руке, но еще бывшие в доме медики оказали ему необходимую помощь.

-Прошу суд учесть, что мой младший сын принимал участие в боевых действиях антитеррористической операции в 2014 -2015 годах (в частности, в Дебальцево), был ранен, дважды лечился в военном госпитале, посещал психолога. Именно участие сына в военных действиях и привело его к психологической травме, а отсутствие надлежащей реабилитации стали причиной его неожиданной агрессии по отношению к родному брату, -заявила на процессе женщина.

Свидетели подтвердили, что обвиняемый был добрым, честным и справедливым парнем, но участие в боевых действиях повлияло на его психологическое состояние, после возвращения из зоны АТО он изменился, вел себя странно, говорил нелогические вещи. Правда, проведенная психологическая экспертиза показала, что подсудимый психически здоров.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, попросил строго не наказывать его, подчеркивая, что в результате ранения и пережитых стрессов ему тяжело контролировать свои эмоции.

Лычаковский райсуд признал ветерана АТО виновным в совершении умышленного убийства и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как ветеранов АТО в Украине пытаются завлечь на госслужбу. Отметим, что статус участника боевых действий в Украине получили более 300 тыс. бойцов, воевавших на Донбассе.