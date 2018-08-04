- 19:37 Тюремщики Сенцова "исправились" и пустили к нему священника: стали известны подробности визита
- 19:12 Одесский «адвокат», вымогавший 10 миллионов гривен, оказался даже не юристом
- 18:56 Террористы обстреляли Марьинку, ранения получили двое полицейских
- 18:40 Ездили на Донбасс в 2014 году: названы имена итальянских вербовщиков в ряды боевиков "ДНР"-"ЛНР"
- 17:51 Грибок и толпы клопов: украинский музыкант рассказал об ужасных условиях в греческой тюрьме
- 17:50 В день концерта скоропостижно скончался известный белорусский рок-музыкант
- 17:19 Стало известно, где теперь находится бывший узник Кремля Костенко
- 17:17 В России устроили истерику из-за раскрытого Арестовичем плана Путина по Украине
- 16:57 ФСБшники ночью стояли в глухом селе: как украинца в России обвинили в контрабанде оружия
- 16:32 На известном украинском курорте ночью был масштабный пожар: в сети показали фото и видео
Одесский «адвокат», вымогавший 10 миллионов гривен, оказался даже не юристом
В пятницу, 3 августа, Измаильский горрайонный суд (Одесской области) избрал меру пресечения адвокату, подозреваемому в вымогательстве 380 тысяч долларов. Как выяснилось в ходе процесса, 30-летний подсудимый является уроженцем Измаила. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 189 («Вымогательство в Особо крупных размерах») УК Украины.
Несмотря на то, что изначально правоохранители именовали его адвокатом, таковым он не является.
Правда, с Законом ему доводилось сталкиваться — по его обе стороны — нередко. Например, восемь лет назад был осужден за хулиганство (ч.2 ст. 296 УК Украины) и получил условный срок. Потому, наверное, и стал «адвокатом» — тоже условно…
Нынче он был задержан в кафе «Волна», что на морском вокзале в Измаиле, за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Можно предположить, что заоблачная сумма понадобилась дельцу для развития собственного сельхозпроизводства, которым, исходя из показаний в суде, он сейчас занимается.
Что до потерпевшего, то и с ним не все понятно. Известный измаильский бизнесмен, он большую часть времени проживает в РФ. В ходе судебного заседания рассказал, что помощь подозреваемого ему понадобилась в бракоразводном процессе, а именно в части раздела имущества. Однако развод окончился фактически не начавшись: бизнесмен с женой помирился и необходимость делить имущество отпала.
Несмотря на это, по словам потерпевшего, подозреваемый продолжал его шантажировать и требовать 380 тысяч долларов, хотя 20 тысяч долларов за его услуги он уже ранее заплатил.
Подозреваемый свою вину не признал, как и то, что угрожал бизнесмену физической расправой. Адвокат просил освободить подсудимого под залог в 88 тысяч гривен.
Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения — следователя и прокуратуры, избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ближайшие два месяца он проведет в Измаильском следственном изоляторе. Суд также наложил арест на все изъятые при задержании вещи, в том числе на 300 купюр номиналом по 100 долларов, которые обвиняемый перед моментом задержания получил от потерпевшего.
Напомним, полиция показала процесс экстрадиции из Одессы полпреда известного вора в законе.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”