Одесский «адвокат», вымогавший 10 миллионов гривен, оказался даже не юристом

Происшествия

В пятницу, 3 августа, Измаильский горрайонный суд (Одесской области) избрал меру пресечения адвокату, подозреваемому в вымогательстве 380 тысяч долларов. Как выяснилось в ходе процесса, 30-летний подсудимый является уроженцем Измаила. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 189 («Вымогательство в Особо крупных размерах») УК Украины.

Несмотря на то, что изначально правоохранители именовали его адвокатом, таковым он не является.

Правда, с Законом ему доводилось сталкиваться — по его обе стороны — нередко. Например, восемь лет назад был осужден за хулиганство (ч.2 ст. 296 УК Украины) и получил условный срок. Потому, наверное, и стал «адвокатом» — тоже условно…

Нынче он был задержан в кафе «Волна», что на морском вокзале в Измаиле, за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Можно предположить, что заоблачная сумма понадобилась дельцу для развития собственного сельхозпроизводства, которым, исходя из показаний в суде, он сейчас занимается.

Что до потерпевшего, то и с ним не все понятно. Известный измаильский бизнесмен, он большую часть времени проживает в РФ. В ходе судебного заседания рассказал, что помощь подозреваемого ему понадобилась в бракоразводном процессе, а именно в части раздела имущества. Однако развод окончился фактически не начавшись: бизнесмен с женой помирился и необходимость делить имущество отпала.

Несмотря на это, по словам потерпевшего, подозреваемый продолжал его шантажировать и требовать 380 тысяч долларов, хотя 20 тысяч долларов за его услуги он уже ранее заплатил.

Подозреваемый свою вину не признал, как и то, что угрожал бизнесмену физической расправой. Адвокат просил освободить подсудимого под залог в 88 тысяч гривен.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения — следователя и прокуратуры, избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ближайшие два месяца он проведет в Измаильском следственном изоляторе. Суд также наложил арест на все изъятые при задержании вещи, в том числе на 300 купюр номиналом по 100 долларов, которые обвиняемый перед моментом задержания получил от потерпевшего.

Напомним, полиция показала процесс экстрадиции из Одессы полпреда известного вора в законе.

