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Происшествия

Под Одессой задержали иностранца с радиоактивными аквалангами (фото)

19:03 6 августа 2018   143
Акваланги
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Необычный груз — акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 (!) раз, — обнаружили пограничники.

«Транспортировал его 68-летний иностранец, возвращавшийся домой, в Молдову, через пункт пропуска «Граденицы», который находится в Беляевском районе Одесской области, — сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. — Во время заезда на территорию пункта пропуска его машины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь».

Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра-спектрометра, оказалось, что радиацию излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он якобы не подозревал, что аппараты радиоактивные.

Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на безопасное расстояние от путешествующих граждан и служебных помещений. О данном факте сообщено представителям Нацполиции, ГСЧС и в органы местного самоуправления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за тяжкие преступления.

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