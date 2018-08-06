- 19:31 Вместо следить за дорогой — листал Facebook: в сети возмущены поведением водителя маршрутки Киев-Ровно
- 19:03 Под Одессой задержали иностранца с радиоактивными аквалангами
- 18:59 В боях на Донбассе ранены двое украинских военных: названы горячие точки
- 18:30 На оккупированном Донбассе вдруг захотели отменить выборы главаря «ДНР»
- 18:20 Дортмундская «Боруссия» пополнится бронзовым призером чемпионата мира
- 17:49 "Стали выбивать двери": на Киевщине пытались ограбить известную тележурналистку
- 17:30 Легендарный капитан «Милана» вернулся в родной клуб
- 17:28 Она была сильным человеком, — сын Шурочки из "Служебного романа" поделился воспоминаниями о матери
- 17:22 Вариантов нет: в Крыму признали, что без украинской воды полуостров превратится в пустыню
- 17:12 80-летний студент из Харькова рассказал, как за три-четыре дня осваивает курс, рассчитанный на несколько недель
Под Одессой задержали иностранца с радиоактивными аквалангами (фото)
Необычный груз — акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 (!) раз, — обнаружили пограничники.
«Транспортировал его 68-летний иностранец, возвращавшийся домой, в Молдову, через пункт пропуска «Граденицы», который находится в Беляевском районе Одесской области, — сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. — Во время заезда на территорию пункта пропуска его машины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь».
Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра-спектрометра, оказалось, что радиацию излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он якобы не подозревал, что аппараты радиоактивные.
Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на безопасное расстояние от путешествующих граждан и служебных помещений. О данном факте сообщено представителям Нацполиции, ГСЧС и в органы местного самоуправления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за тяжкие преступления.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”