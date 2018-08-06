Под Одессой задержали иностранца с радиоактивными аквалангами (фото)

Происшествия

Необычный груз — акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 (!) раз, — обнаружили пограничники.

«Транспортировал его 68-летний иностранец, возвращавшийся домой, в Молдову, через пункт пропуска «Граденицы», который находится в Беляевском районе Одесской области, — сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. — Во время заезда на территорию пункта пропуска его машины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь».

Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра-спектрометра, оказалось, что радиацию излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он якобы не подозревал, что аппараты радиоактивные.

Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на безопасное расстояние от путешествующих граждан и служебных помещений. О данном факте сообщено представителям Нацполиции, ГСЧС и в органы местного самоуправления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за тяжкие преступления.