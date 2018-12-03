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Обнаружена самая яркая галактика во Вселенной: ее свет шел до Земли почти 12,4 млрд лет (видео)
Телескоп ALMA, созданный для изучения процессов, которые происходили на протяжении первых сотен миллионов лет после Большого взрыва, зафиксировал свет галактики W2246−0526. Свет шел до Земли 12,4 млрд лет. Это самая яркая галактика во Вселенной, однако она слишком далеко находится от Млечного пути, пишет РИА Новости.
По данным «EurekAlert!», эта галактика не является самой крупной во Вселенной, однако она излучает объем инфракрасного излучения, равный 350 трлн Солнц. Скорее всего, яркость самих звезд в галактике является минимальной, однако W2246−0526 имеет яркий аккреционный диск газа около центральной сверхмассивной черной дыры.
Это экстремальное инфракрасное излучение делает галактику редким классом квазара — горячий, только один из 3 тыс. наблюдаемых квазаров может принадлежать к этой категории.
При этом оказалось, что W2246−0526 состоит из трех галактик, которые соединяются между собой «трансгалактическими стримерами». Объем газа, который находится в галактике, позволит существовать ей еще сотни миллионов лет.
#BreakingNews Trans-galactic streamers feeding most luminous galaxy in the #Universe. https://t.co/5dWYXDMT6T pic.twitter.com/WCtf4d3fKS— ALMA Observatory (@almaobs) 15 ноября 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа астрономов из Франции, Британии и США нашла самую древнюю галактику во Вселенной. Древнейший звездный остров не претендует на абсолютный рекорд расстояния, но родился он, судя по всему, раньше всех известных на данный момент галактик.
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