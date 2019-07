Кайли Миноуг в золотом платье за 63 тысячи долларов свела с ума толпу зрителей (фото, видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 30 июня, в Гластонбери, крупнейшем ежегодном музыкальном фестивале в Великобритании, выступила популярная певица Кайли Миноуг. 51-летняя поп-дива давно уже не появлялась на сцене из-за рака груди, который выявили у нее весной 2005 года. В тот год ей пришлось отменить свое появление в Гластонбери, и нынешним выступлением, подчеркнула Кайли, она возвращает долг многочисленным поклонникам.

Миноуг перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. Она не раз откровенно рассказывали о своем опыте борьбы с онкологией в различных интервью и призывала других женщин делать регулярные обследования, чтобы врачи смогли вовремя распознать болезнь. Ее пример, и это признают медики, во многом изменил отношение женщин на Западе к раку груди. Миллионы представительниц слабого пола прислушались к словам певицы.

Выступление Миноуг в Гластонбери продолжалось 75 минут. Публика ревела от восторга. Кайли, которую еще 15 лет назад называли поп-дивой и главной соперницей Мадонны в борьбе за титул королевы поп-музыки, исполнила свои знаменитые хиты Love At First Sight, Especially For You и Locomotion.

Кайли Миноуг и Крис Мартин

Суперхит Can't Get You Out Of My Head Кайли спела дуэтом с лидером культовой группы Coldplay Крисом Мартином.

Кайли и Ник Кейв

Еще один дуэт заставил зрителей плакать. К Миноуг на сцене присоединился знаменитый певец Ник Кейв. И они спели вдвоем мрачную балладу Where The Wild Roses Grow.

Поп-дива в золотом платье за 63 тысячи долларов

Кайли сменила за вечер пять нарядов. И каждый из них был невероятно хорош. Однако особенно поразило зрителей золотое платье стоимостью 63 тысячи долларов от Kolchagov Barba. Оно пошито в единственном экземпляре и напоминает платье, в котором певица выступала во время своего мирового турне Golden.

Под конец шоу Кайли не выдержала и расплакалась прямо на сцене. Обращаясь к зрителям, певица сказала: «Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе! Но жизнь есть жизнь. И мы должны принимать ее такой, какая она есть. Я должна была петь здесь, в Гластонбери, в 2005 году. Обстоятельства не позволили. Но нам вместе удалось их преодолеть!»

