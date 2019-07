Легендарный «Король Лев» и «Анна» Люка Бессона: что посмотреть в кино в выходные (видео)

Шоу-бизнес

В украинский прокат выходят четыре новых фильма. И сразу три из них претендуют на то, чтобы называться премьерой недели. Это новая версия легендарного «Короля Льва», боевик Люка Бессона «Анна» и драма Педро Альмодовара «Боль и слава». «Король Лев» идеально подходит для похода в кино всей семьей. Поклонники Пенелопы Крус и Антонио Бандераса впервые получат возможность увидеть двух испанских кинозвезд вместе. «Анна» должна заинтересовать тех, кому нравятся предыдущие фильмы Бессона «Никита» и «Люси».

«Король Лев»

(0+, США, Walt Disney, приключения, мюзикл, бюджет — 250 миллионов долларов)

«Король Лев» — шестой полнометражный ремейк анимационной классики студии Walt Disney после «Золушки» (2015), «Книги джунглей» (2016), «Красавицы и чудовища» (2017), «Дамбо» (2019) и «Аладдина» (2019). Все эти фильмы были сняты на основе полнометражных мультфильмов. Напомним, оригинальный «Король Лев» вышел в прокат в 1994 году и собрал тогда 968,5 миллиона долларов. Режиссер Джон Фавро, снявший ранее «Книгу джунглей», погружает зрителей в удивительную природу африканской саванны. Все персонажи полюбившегося мультфильма сохранены. Вот только Фавро снимал не настоящих животных. Картина изобилует компьютерной графикой высочайшего уровня. Огромный бюджет — 250 миллионов долларов — объясняется тем, что озвучивали героев звезды первой величины. И им нужно было платить солидные гонорары. В англоязычном варианте звучат голоса Дональда Гловера, Бейонс, Сета Рогена, Джеймса Эрла Джонса, Чиветела Эджиофора. Услышат зрители и все песни из мультфильма, включая великолепные баллады Элтона Джона Circle of Life и Can You Feel the Love Tonight. В США «Король Лев» выходит в прокат 19 июля, но билеты продаются заранее. И уже сборы составили 54,2 миллиона долларов! При этом критики дали нелестные оценки. Они считают, что компьютерная графика не позволила Фавро передать всю глубину и душевность этой истории.

«Анна»

(16+, Франция, Pathe, боевик, триллер, бюджет — 30 миллионов долларов)

Фильм снял культовый французский режиссер и продюсер Люк Бессон. Он же написал и сценарий. «Анна» продолжает любимую тему Бессона — женщина, которая в силу обстоятельств вынуждена стать профессиональным убийцей. Вспомните предыдущие фильмы Люка — «Никита» (1990 год), «Леон-киллер» (1994 год), «Коломбиана» (2011 год), «Люси» (2014 год). Главная героиня «Анны» — красивая русская девушка, жертва домашнего насилия. Она не видит смысла продолжать свою жизнь. В таком состоянии ее находит агент КГБ. Он предлагает Анне стать киллером. Контракт подразумевает курс обучения и работу на протяжении пяти лет. Главную роль Бессон отдал 26-летней российской манекенщице Саше Лусс. Он уже снимал ее в фильме «Валериан и город тысячи планет». В картине также сыграла знаменитая британская актриса лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен («Королева»), популярный британский актер Люк Эванс (трилогия «Хоббит»), звезда криминального сериала «Острые козырьки» Киллиан Мерфи. В США «Анна» вышла в прокат месяц назад. Во Франции — 10 июля. Сборы пока скромные — 11 миллионов долларов.

«Боль и слава»

(16+, Испания, El Deseo, драма)

Премьера фильма «Боль и слава» состоялась в рамках Каннского международного кинофестиваля в мае, где он участвовал в основном конкурсе. Антонио Бандерас, исполнивший главную мужскую роль в картине, в результате был признан лучшим актером и получил «Пальмовую ветвь». Альберто Иглесиас стал лучшим звукооператором. Снял фильм культовый испанский режиссер Педро Альмодовар. Он признался, что в картине много автобиографических мотивов. Лента рассказывает о творческом спаде и депрессии, которые переживает некогда знаменитый кинорежиссер. Главную женскую роль исполнила Пенелопа Крус. Удивительно, но Бандерас и Крус впервые снялись вместе. На данный момент «Боль и слава» собрала в мировом прокате 19 миллионов долларов.

«Добыча»

(12+, США, Universal Pictures, триллер, ужасы, бюджет — 3,8 миллиона долларов)

Фильм снял французский режиссер Франк Халфун («Ужас Амитивилля: Пробуждение»). Проблемного подростка в воспитательных целях отправляют на необитаемый остров, чтобы он некоторое время пожил там и проанализировал свое поведение. Однако старшеклассник вскоре понимает, что на острове он находится не один. Начинается жестокая борьба за выживание… Главную роль исполнил молодой американский актер Логан Миллер («С любовью, Саймон»). Его партнершей стала норвежская актриса Кристин Фросет («Апостол»).

