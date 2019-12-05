«Мои почки погубил бокал вина, в котором оказался метиловый спирт»

Здоровье и медицина

Особый случай

Каждые два-три дня 32-летняя Евгения, живущая сейчас в Черкассах, отправляется в клинику на гемодиализ. Процедура, которую проводят в одном из лучших специализированных центров Украины, необходима, чтобы избавить организм от лишней жидкости и токсинов

Во время нашего разговора Женя ни разу не пожаловалась на то, что ей уже десять лет приходится фактически бороться за жизнь. «Нужно настраиваться на позитив, получать положительные эмоции, иначе тому, кто вынужден находиться на диализе, не выжить», — считает Евгения. Процедуру очистки крови на аппарате «искусственная почка» женщина проходит каждые два-три дня. Но при этом успевает заниматься репетиторством — преподает детям английский. А еще у нее появилось хобби — кулинария.

— Понимаю, что о событиях десятилетней давности трудно вспоминать, но как случилось, что тебе понадобился гемодиализ?

— Я родом из Луганска, окончила Восточноукраинский национальный университет имени Даля, факультет иностранных языков, и должна была на три месяца ехать на работу в США, — вспоминает Евгения. — Решили с двумя подружками отметить это событие в кафе. Мы выпили по бокалу вина — и всем стало плохо. Только у девочек началась рвота, а у меня — нет. Даже представить себе не могла, что именно это обстоятельство погубит почки: яд успел всосаться.

— Ты все же улетела в США?

— Да. Хотя состояние постоянно ухудшалось. Через месяц пошла на консультацию к врачу, сдала анализы, и они были плохими. Мне сказали, что с почками проблемы. Оставить работу по контракту я не могла, а медицинская страховка оказалась недействительной. Так что домой я вернулась в тяжелом состоянии.

— А диагноз был известен?

— Нет. Я начала задыхаться, и врачи в Луганске предположили, что у меня астма. Только когда увидели, что почки начинают отказывать, взяли на диализ. В больнице я провела месяц — и меня выписали домой умирать, сказав родителям, что гемодиализ не подошел. Маму даже предупредили, что больше двух недель я не проживу…

— Но родители ждать не стали…

— Они искали врачей, которые возьмутся меня спасать. Гемодиализ мне проводили сначала в частном центре, а затем в городской больнице в Донецке, несколько раз ездила на процедуру в Турцию. Родителям пришлось продать машину, чтобы оплачивать лечение. Как только на востоке начались боевые действия, мы с родителями уехали из Луганска в Черкассы, выяснив, что именно в этом городе работает один из лучших в Украине центров гемодиализа «Фрезениус». Процедуры здесь проводятся очень качественно и к тому же бесплатно. Было бы очень хорошо, если бы государство поддержало создание сети центров гемодиализа такого уровня по всей стране.

«На „плохом“ гемодиализе я за три дня иногда прибавляла в весе семь (!) килограммов»

Трудно представить себе состояние человека, который понимает: без очистки крови не проживет и нескольких дней.

— Ждешь процедуру с нетерпением: если не работают почки, симптомы интоксикации быстро нарастают, а это слабость, жажда, давление поднимается или падает до критических цифр — 50 на 30, 70 на 40, — объясняет Евгения. — Возникает тахикардия, сердце как-будто выскакивает из груди. Кроме того, в организме начинает накапливаться жидкость, и ты стремительно набираешь килограммы. На «плохом» гемодиализе (в городской больнице Донецка одно время была некачественная система очистки, которую пришлось заменить) я за три дня, бывало, прибавляла в весе почти семь килограммов.

«Процедура очистки крови на аппарате «искусственная почка» длится четыре часа, — говорит Евгения. — Я прохожу ее в центре «Фрезениус» три раза в неделю, чтобы снять симптомы интоксикации, вывести из организма лишнюю воду». Фото из семейного альбома

— А сейчас?

— Не больше трех с половиной. Это в моем случае хороший показатель. Здесь, в Черкассах, после гемодиализа, который проводят в центре «Фрезениус», меняется даже качество жизни. Чувствуешь себя лучше, появляются силы, есть желание что-то делать, общаться. Большое удовольствие доставляют занятия с детьми — провожу уроки английского.

— Что ты думаешь о пересадке почки? Стоишь ли в листе ожидания?

— Это мечта, но, скорее всего, несбыточная. И не только из-за того, что на нее нет денег. Дело в том, что у меня слишком много отягощающих обстоятельств. В частности, аллергия на многие препараты, продукты, например, на белок. Яйца не могу есть совсем. Поэтому научилась печь домашний хлеб без яиц, на «вечной закваске». Делаю ее сама из воды и муки. В тесто добавляю специи. И родители, и друзья в восторге от хлеба, печенья, от моих тортиков. К тому же точно известно, что входит в такую выпечку.

— До того как начались проблемы с почками, у тебя не было аллергии?

— Нет. Это, видимо, результат отравления, а затем приема огромного количества препаратов. Ведь печень тоже пострадала. До болезни я вела здоровый образ жизни, следила за питанием, физическими нагрузками. Со здоровьем все было в порядке. Когда почки начали отказывать, первые годы я консультировалась у многих специалистов в разных клиниках. Была и в столице. Один врач, увидев результаты моих обследований и проанализировав состояние почек, сказал, что такая картина бывает именно при отравлении метиловым спиртом. Чаще всего его обнаруживают в алкоголе. Мне хватило одного бокала вина…

«Нужно настраиваться на позитив, получать положительные эмоции, иначе тому, кто вынужден находиться на диализе, не выжить», — говорит Женя. Фото из семейного альбома

— Ты сказала, что, когда почки не работают, вся жидкость, поступающая в организм, задерживается в тканях. Но ведь нельзя совсем ничего не пить?

— Рекомендуется минимальное количество жидкости — до одного литра в день. Это не только питье. Вся пища содержит жидкость. Приходится вести подсчеты, чтобы не превысить лимит.

«У нас есть пациенты, которые, находясь на диализе, продолжают работать, создают семьи, рожают детей»

Главный врач центров гемодиализа «Фрезениус» в Украине Владимир Новаковский знает истории многих пациентов, которым удалось не просто примириться с болезнью, но и создать семью, найти работу, заняться любимым делом. К сожалению, так бывает не у всех.

— Большинство пациентов попадают к нам в крайне тяжелом состоянии, — говорит Владимир Валерьевич. — Это потому, что у них сначала уходит время на постановку диагноза, затем человек пытается лечиться, не прибегая к гемодиализу. А когда становится ясно, что без этой процедуры не обойтись, выясняется: проводить очистку крови негде — не хватает диализных мест.

— Известно ли, сколько людей в Украине страдают почечной недостаточностью?

— Подсчеты приблизительные. В Европе на миллион населения этот диагноз (терминальная стадия) ставится ежегодно 150 пациентам. Значит, в Украине, если провести аналогию, их должно быть плюс пять тысяч ежегодно. А у нас зарегистрировано всего около семи тысяч тех, кому нужен диализ. Понимаете? На самом деле таких больных гораздо больше.

— И что становится с теми, кто не может получить помощь?

— Они тихо угасают и уходят из жизни. Не у всех есть возможность попасть на диализ: где-то нет мест, где-то диализный центр расположен слишком далеко от пациента, а где-то просто некому информировать больных о такой возможности лечения. Так что развивать систему качественной медицинской помощи просто необходимо. И делать это должно государство, обеспечив равные условия всем, кто оказывает такую медицинскую услугу.

— Сколько пациентов принимаете в ваших клиниках?

— В двух центрах, которые работают в Черкассах и Чернигове, обслуживаем 160 пациентов, а можем — 500. Работаем по международным протоколам. Ведь процедура включает не только гемодиализ, но и коррекцию анемии, водного баланса, артериального давления. Если один из компонентов выпадает, это сказывается на результате лечения и самочувствии. Мы работаем в Украине десять лет. На начальном этапе компания вложила в создание центров около шести миллионов евро. Планировалось, что государство будет оплачивать процедуру для пациентов, но оно почти сразу отказалось от своих обязательств. А люди уже поняли, что такое качественный диализ, стали протестовать против закрытия центров и отстояли их.

— Как сейчас — будет ли государственное финансирование?

— Очень на это надеемся. Если, как обещает Национальная служба здоровья Украины, деньги пойдут за пациентом и государство будет закупать медицинскую услугу, то люди, нуждающиеся в гемодиализе, от этого выиграют. А что такое качественное оказание помощи, мы демонстрируем все десять лет. «Фрезениус» — глобальная корпорация, которая специализируется на инновационных технологиях, производстве оборудования, расходных материалов, растворов для проведения гемодиализа. Она курирует четыре тысячи диализных клиник по всему миру, где качество лечения превыше всего. Но это не единственная компания, занимающаяся диализным направлением. Поэтому в Украину могут прийти и другие фирмы.

— Гемодиализ должен быть той процедурой, которая позволяет дождаться пересадки почки?

— Не всегда. Конечно, трансплантация освобождает человека от необходимости каждые несколько дней проходить процедуру очистки крови, дает больше свободы. Но и среди наших пациентов немало людей, глядя на которых даже не скажешь, что они больны. Например, есть физически сильный мужчина, он занимается пауэрлифтингом. Есть зубной техник. Пациент, который обслуживается у нас уже восемь лет и все эти годы работает грузчиком, женился, в семье уже появился ребенок. Нас удивила одна пациентка — Наталья. Она лечилась в нашем центре уже несколько лет, и вдруг приходит и говорит, что беременна, собирается рожать, и решения своего не изменит, потому что они с мужем хотят стать родителями. Наши специалисты вынашивали эту беременность вместе с Наташей. Диализ проводился ежедневно, мы постоянно контролировали все показатели крови, мочи. Ведь у каждого, кто находится на диализе, часто возникает анемия, и нужны очень дорогостоящие препараты, чтобы скорректировать состояние. К счастью, Наталья доносила беременность почти до срока. А на 37-й неделе акушеры вызвали роды, так как на более позднем сроке возникает угроза жизни матери. Ребенок появился на свет здоровым, ему уже три года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что впервые в Украине операцию по пересадке почки выполнили медики районной больницы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter