YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы 10-летия (видео)

Шоу-бизнес

В пятницу, 13 декабря, видеохостинг YouTube назвал самые популярные в мире музыкальные клипы последнего 10-летия. Критерий оценки был выбран самый простой, надежный и объективный — количество просмотров того или иного ролика с момента его появления в общем доступе в YouTube.

Только один исполнитель сумел дважды пробиться в первую десятку. Это британский певец Эд Ширан. Клип на его песню Shape of You посмотрели 4 миллиарда 518 миллионов раз. И он занимает в списке второе место.

Второй клип — на песню Thinking Out Loud — замыкает первую десятку с показателем 2 миллиарда 865 миллионов просмотров.

Абсолютным лидером и пока единственным в истории музыкальным клипом, собравшим более 6 миллиардов просмотров, является Despacito. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его записали пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Дэдди Янки в январе 2017 года. С тех пор его посмотрели в YouTube 6 миллиардов 558 миллионов раз!

Третье место занял американский рэпер Уиз Халифа (Wiz Khalifa) с клипом на песню See You Again в соавторстве с Чарли Путом. Ролик собрал 4 миллиарда 320 миллионов просмотров.

Далее следует клип на песню Uptown Funk в исполнении американских музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса — 3 миллиарда 733 миллиона просмотров.

Нашумевший клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy расположился на пятой строчке с 3 миллиардами 471 миллионом просмотров.

Канадский певец Джастин Бибер пробился в первую десятку с клипом на песню Sorry. Шестое место этому клипу обеспечили 3 миллиарда 225 миллионов просмотров.

Американская группа Maroon 5 с клипом Sugar находится на седьмом месте — 3 миллиарда 87 миллионов просмотров.

Певица из США Кэти Перри с клипом на свой хит Roar занимает восьмое место (2 миллиарда 968 миллионов просмотров).

Еще одна американская группа —OneRepublic — вырвалась на девятое место с клипом Counting Stars, собравшим 2 миллиарда 883 миллиона просмотров.

Эта десятка собрала в общей сложности более 37 миллиардов просмотров!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Американский институт кино назвал 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter