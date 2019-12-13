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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы 10-летия (видео)
В пятницу, 13 декабря, видеохостинг YouTube назвал самые популярные в мире музыкальные клипы последнего 10-летия. Критерий оценки был выбран самый простой, надежный и объективный — количество просмотров того или иного ролика с момента его появления в общем доступе в YouTube.
Только один исполнитель сумел дважды пробиться в первую десятку. Это британский певец Эд Ширан. Клип на его песню Shape of You посмотрели 4 миллиарда 518 миллионов раз. И он занимает в списке второе место.
Второй клип — на песню Thinking Out Loud — замыкает первую десятку с показателем 2 миллиарда 865 миллионов просмотров.
Абсолютным лидером и пока единственным в истории музыкальным клипом, собравшим более 6 миллиардов просмотров, является Despacito. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его записали пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Дэдди Янки в январе 2017 года. С тех пор его посмотрели в YouTube 6 миллиардов 558 миллионов раз!
Третье место занял американский рэпер Уиз Халифа (Wiz Khalifa) с клипом на песню See You Again в соавторстве с Чарли Путом. Ролик собрал 4 миллиарда 320 миллионов просмотров.
Далее следует клип на песню Uptown Funk в исполнении американских музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса — 3 миллиарда 733 миллиона просмотров.
Нашумевший клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy расположился на пятой строчке с 3 миллиардами 471 миллионом просмотров.
Канадский певец Джастин Бибер пробился в первую десятку с клипом на песню Sorry. Шестое место этому клипу обеспечили 3 миллиарда 225 миллионов просмотров.
Американская группа Maroon 5 с клипом Sugar находится на седьмом месте — 3 миллиарда 87 миллионов просмотров.
Певица из США Кэти Перри с клипом на свой хит Roar занимает восьмое место (2 миллиарда 968 миллионов просмотров).
Еще одна американская группа —OneRepublic — вырвалась на девятое место с клипом Counting Stars, собравшим 2 миллиарда 883 миллиона просмотров.
Эта десятка собрала в общей сложности более 37 миллиардов просмотров!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Американский институт кино назвал 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2019 года.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.