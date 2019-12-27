Здоровье и медицина

«Наверное, старею», — шутил Алексей, нажимая пальцами на глаза, когда к вечеру на него наваливалась усталость. Возможно, это были первые признаки мозговой катастрофы. Но в 27 лет вряд ли кто-то об этом задумывается всерьез и бежит обследоваться.

— Утром в воскресенье я расчищал дорожки от снега, но, бросив несколько лопат, почувствовал, как шею, словно шпагой, пронзила боль, — вспоминает Алексей события почти годичной давности. — Боль отдавала в плечо. Я потер его — и снова взялся за лопату.

Справившись со снегом, пошел в дом. А что было дальше, практически не помню.

Состояние молодого человека с каждой минутой становилось все хуже — тошнило, начались рвота, головокружение, ноги заплетались.

— Увидев, что зрачки у мужа расходятся в разные стороны, я сразу вспомнила соседку, у которой после подобных симптомов обнаружили опухоль мозга, — рассказывает жена Алексея Наталья. — Испугалась не на шутку. А тут еще Леша начал просить у меня прощение за все…

Врачи скорой помощи не смогли определить, что произошло с молодым человеком. Заподозрив отравление, отвезли Алексея в инфекционную больницу.

— Лешенька, с трудом передвигаясь, еще дошел до реанимации, находившейся на втором этаже, — нежно держа супруга за руку, рассказывает Наталья. — «Он наркотиками балуется?» — прямо спросил у меня врач. «О чем вы говорите?! Он верующий человек!» — недоумевала я. «Ну, может, вы не знаете?» — настаивал медик. Только под вечер у Леши взяли пункцию (меня тогда пугало одно это слово) и определили, что в спинномозговой жидкости есть кровь. Это указывало на геморрагический инсульт — кровоизлияние в головной мозг. Диагноз подтвердила компьютерная томография. Муж уже не мог говорить. С момента кровоизлияния до того, как Лешу забрали в операционную нейрохирургического отделения областной больницы, прошло более двенадцати часов. В палату его привезли с выведенным через лобную кость черепа катетером. Через него отходила кровь, собравшаяся в желудочках головного мозга. Пугало то, что в одном из них никак не рассасывался сгусток крови, а это была область мозга, отвечавшая за координацию движений. Ситуация осложнялась тем, что после операции Алексею нельзя было назначать препараты для разжижения крови, чтобы сгусток рассосался. Оставалось одно: ждать и молиться…

«В больничной палате я представлял себя американским летчиком»

Катетер сняли через две недели — больше держать его нельзя, чтобы не допустить развития побочных явлений. Но они наступили.

— Только позже из выписки я узнала, что Лешина основная болезнь осложнилась менингоэнцефалитом, то есть воспалением оболочек и вещества головного мозга, — продолжает Наталья. — Он начал бредить. Знакомые врачи не раз советовали везти его в столичный Институт нейрохирургии или за границу. Но полтавские нейрохирурги считали, что не стоит этого делать, чтобы не навредить, хотя готовы были принять любое наше решение.

— Помню, было воскресенье, — включается в разговор Алексей Твердохлеб. — Врач обещал, что в этот день я пойду домой. Я впервые за месяц встал. Думал, пройдусь по коридору. А смог дойти только от кровати до окна и обратно. Сил не было, каждый шаг давался с огромным трудом. От боли разрывалась голова, в ней что-то «стреляло». Бабушка, пришедшая проведать меня и наблюдавшая эту картину, сильно испугалась. А мне становилось все хуже. Я лег и уснул.

Супруги даже предположить не могли, какое испытание готовит для них судьба

— В это время, наверное, произошла какая-то перезагрузка организма, — предполагает Наташа. — Леша спал и буквально обливался потом, мы с его мамой Ирой только успевали менять салфетки. Пока с одной стороны вытрем пот, другая уже мокрая… А на следующий день компьютерная томография показала, что сгусток крови начал рассасываться.

С того времени, о котором рассказывают мои собеседники, не прошло и года. Сегодня, глядя на Алексея — красивого и крепкого мужчину, никто не скажет, что он пережил тяжелейший инсульт.

— Мы после выписки ездили с мужем на консультации к специалистам в области нейрохирургии в Харьков и Киев, — улыбается Наташа. — Заходим вместе в кабинет, я показываю Лешину выписку, врачи читают. «А где больной?» — спрашивают. «Так вот я, стою перед вами», — представляется муж. И тут наступает изумленная пауза. «Ну, если вам так быстро удалось восстановиться, благодарите Бога за это». А мы каждый день молимся. Когда Лешенька болел, организовали с друзьями своеобразный круглосуточный молитвенный флешмоб по всему миру. Каждые сутки были расписаны по часам — только заканчивалась одна молитва, в то же время где-то начинала звучать новая.

Сегодня сложно представить, что Алексей пережил тяжелейший инсульт

Алексей с Натальей видят работу провидения в своей судьбе. Они познакомились в детском христианском лагере, где Леша работал координатором, а Наташа наставником. В то время Алексей, окончив обучение в Полтавской аграрной академии, учился в Буче под Киевом на священнослужителя. У Наташи, специалиста по английской филологии и зарубежной литературе, отец священнослужитель и, естественно, она была хорошим наставником для маленьких христиан.

Глядя на молодую красивую пару, понимаешь, что они созданы друг для друга. Внешне похожи, даже глаза одинаковые — зеленые. Незнакомые люди принимают их за брата с сестрой.

Поженившись в Киеве три года назад и немного там пожив, молодое семейство переехало в Черкасскую область, откуда родом девушка. А вскоре ее отца перевели на службу в Полтаву, где ему дали дом при церкви, и молодая пара решила поселиться вместе с родителями Наташи. Тем более что в Полтаве у Леши оставалась мама, которая прикована к инвалидному креслу. Теперь они уверены: Бог не зря привел их в Полтаву, где работают настоящие профессионалы в своем деле — заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы Михаил Тончев, врач Александр Гавловский, Андрей Сапун — один из лучших хирургов, проводивший Алексею операцию.

— Мне рассказывали о моем состоянии после инсульта, но я ничего не помню, — продолжает Алексей. — Но, основываясь на своем опыте, могу утверждать: у человека, перенесшего инсульт, откладываются в памяти последние события жизни. Как раз накануне случившегося я вел в церкви проповедь о прощении и примирении, рассказывал о реальной истории двух солдат Второй мировой войны — японца и американца, участвовавших в боях в Перл-Харборе в Тихом океане. Простив друг друга, они подружились. И вот в больничной палате я, представляя себя американским летчиком, заговорил на английском. А военные события видел как наяву.

«Мама всю жизнь запрещала мне заниматься боевыми видами спорта, как будто чего-то боялась и берегла меня от ударов в голову»

— Наверное, мозг охраняет сознание человека, стирая память, помогая тем самым организму бороться с болезнью, — полагает Наташа. — Лешенька отрывками помнит даже первый месяц, проведенный дома после выписки. На второй день после операции начал спрашивать меня, что случилось. Говорить он не мог: брал мою руку и рисовал знак вопроса. Я, улыбаясь, чтобы не спугнуть его, объясняла ему о болезни. А на четвертый день, в который раз повторяя тот же рассказ, осознала, что он воспринимает его по-другому. И он на самом деле все понял, отреагировав на это повышением давления. Опять началась рвота, кровь носом пошла… Хотя врачи говорили, что не стоит много с ним разговаривать в тот период, все равно, дескать, ничего не поймет.

С Алексеем разговаривали постоянно, потому что возле него все время находились родственники и многочисленные друзья. Особенно он радовался тем, с кем давно не виделся. Всех внимательно слушал, просил читать сообщения, приходившие в социальных сетях, рассказывать, кто ему звонил. Друзья установили круглосуточный график дежурств возле Леши, начали сбор денег на его лечение, вели тетрадь наблюдений за больным, куда тщательно заносили время медицинских назначений, исследований, вплоть до того, сколько мочи у него выделяется каждый раз. И, щипая тело, не позволяли чихать, потому что это было опасно. Другие приносили сиделкам еду.

Пока Алексей был в больнице, Наталья практически постоянно находилась рядом с ним — ухаживала, кормила, разговаривала

— На нашу беду откликнулись даже незнакомые люди, я благодарна всем за поддержку в трудную минуту, — говорит Наталья Твердохлеб. — Моя двоюродная сестра из Америки консультировалась по поводу Леши с тамошними врачами, передавала оттуда лекарства и продукты, заменяющие мясо, поскольку нужны были белки для укрепления стенок сосудов, а мы вегетарианцы. Полтавские доктора прислушивались к нам, были на связи со столичными специалистами. Спасибо им, что выдержали нас, ведь мы были очень беспокойными пациентами.

Честно говоря, сама себе удивлялась. Раньше я боялась крови и плакала в моменты страха, но тут настолько мобилизовалась, что все проблемы решала спокойно. Было сложно, но обязательно находила время вечером рассказать о Лешином состоянии друзьям в Facebook и просила их молиться. И в этот период впервые заметила в своих волосах седину.

Много помогли знакомые и друзья Лешиной мамы Ирины Твердохлеб, которая работает в городском центре физического здоровья «Спорт для всех» с людьми с инвалидностью и является региональным представителем Всеукраинского общественного объединения Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

Алексей с женой и мамой Ириной Твердохлеб в больничной палате

— Мама всю жизнь запрещала мне заниматься боевыми видами спорта, как будто чего-то боялась и берегла меня от ударов в голову, — рассказывает Алексей.

«Было смешно, когда кардиолог, обнаружив в анализе крови мужа повышенный холестерин, запретила ему, вегетарианцу со стажем, есть мясо»

Алексею было четыре года, когда мама неудачно упала с яблони, в результате чего получила компрессионный перелом позвоночника и навсегда осталась прикованной к инвалидной коляске. Потом из семьи ушел отец. Леша очень болезненно переживал его уход. И вскоре после этого ему поставили диагноз эписиндром. У мальчика по два-три раза за ночь случались приступы. А с тринадцати лет, после того, как отец скоропостижно умер, Леша вынужден был зарабатывать деньги — на каникулах помогал знакомому собирать мебель, чинил сантехнику с дядей по выходным…

— До инсульта Леша был очень тревожным, — нежно смотрит на мужа Наталья. — Он постоянно переживал: где жить, как обеспечить семью? Ночами не спал. Худой был — при росте почти метр девяносто весил 72 килограмма, все время мечтал поправиться, но не получалось. А после пережитого что-то, наверное, изменилось на химическом уровне. Смотрите, каким красавцем стал. Поправился на пятнадцать килограммов.

— Как вы восстанавливались? — интересуюсь у Алексея.

— Мы много ходили пешком с женой. Когда Наточка не могла (она работает логистом в американской фирме), меня сопровождали друзья или родственники. Постепенно неуверенная походка стала более твердой. А когда мне сделали ангиографию сосудов головного мозга и выдали заключение, что патологий нет, я начал давать организму физические нагрузки. Конечно, штанги не выжимаю, боевыми искусствами по-прежнему не занимаюсь и не отжимаюсь на руках, но на турнике подтягиваюсь, делаю упражнения на растяжку.

— Интересно, что у Леши поменялись даже вкусы, — улыбается Наталья. — Сейчас терпеть не может арахисовое масло, которое у него было на завтрак. Полюбил груши, фисташки, виноград, сливы. Но по рекомендации врачей поначалу отказался от бананов, которые сгущают кровь. Теперь в его рационе много различной капусты, которая улучшает функцию головного мозга, а также гранаты, зеленые смузи, проросшие зерна пшеницы. Было смешно, когда кардиолог, обнаружив в анализе крови мужа повышенный холестерин, запретила ему, вегетарианцу со стажем, есть мясо и порекомендовала налегать больше на орешки и рыбу.

Алексей уже давно работает. Ему пришлось уйти из фирмы, которая занимается продажами сельхозтехники, поскольку там приходилось часто ездить в командировки. Теперь он имеет собственный небольшой пункт проката велосипедов, детских самокатов и гироскутеров прямо в центре Полтавы. Надеется, после окончания обучения станет пастором в церкви, о чем давно мечтал. Служить людям — что может быть благороднее в жизни?

— Время, к счастью, не сыграло негативной роли в случае с Алексеем, — комментирует заведующий отделением нейрохирургии Полтавской областной клинической больницы Михаил Тончев. — Инсульт может маскироваться под многие заболевания. Врачи экстренной медицинской помощи ориентируются на клинические проявления болезни. У Алексея заподозрили отравление. Диагноз инсульт устанавливается с помощью компьютерной томографии (КТ) и магнито-резонансной томографии (МРТ). И Алексею вовремя поставили правильный диагноз. Мировой термин «Мозг — время» применим в большей степени к ишемическим инсультам, при которых функция мозга нарушается вследствие затруднения поступления крови к тому или иному отделу. При этом за минуту гибнет около двух миллионов нейронов.

У Алексея же случилось кровоизлияние с тампонадой желудочковой системы: сгусток крови перекрыл путь спинномозговой жидкости. Ему установили дренаж, назначили инфузионную терапию, и молодой организм справился. К развитию энцефалита мы были готовы — это ожидаемое осложнение в таких случаях, которое успешно лечится с помощью антибиотиков.

Михаил Тончев: «Алексею назначили инфузионную терапию, и молодой организм справился с последствиями кровоизлияния». Фото со страницы Михаила Тончева в Facebook

— Михаил Дмитриевич, какие факторы вызывают инсульт в столь молодом возрасте?

— С помощью современного ангиографа мы искали источник кровоизлияния у Алексея — аневризму, деформации сосудов головного мозга, что часто бывает у молодых людей. И не нашли. А причин мозговых кровоизлияний довольно много. Это и особенности строения стенок сосудов, и подъем артериального давления, и нарушение свертываемости крови… Хорошо, что у мужчины все обошлось без осложнений.

Ранее эксперт экстренной медицинской помощи, врач высшей категории, заслуженный врач Украины Анатолий Вершигора рассказал читателям «ФАКТОВ», что надо делать, если в новогоднюю ночь случился перелом, инсульт, отравление алкоголем или другое ЧП, требующее помощи медиков.

Фото со страницы Алексея Твердохлеба в Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter