Не думаю, что селфи в бикини могут помешать моей юридической деятельности, — Ким Кардашьян

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян относится к категории людей, которых в Америке принято называть self-made — сами себя сделали. Действительно, дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна сама добилась богатства и славы и на сегодняшний день входит в список самых влиятельных персон в мире. Во всяком случае, так считает американский журнал Time. С этим изданием трудно не согласиться. По данным на 2019 год, состояние Ким оценивается приблизительно в 370 миллионов долларов. Она является звездой самого популярного реалити-шоу в мире — «Семейство Кардашьян», которое выдержало уже 17 сезонов! У нее сотни миллионов подписчиков в Instagram и Twitter. Журнал Vogue называет Ким «феноменом поп-культуры». Она является ярчайшим представителем категории звезд Famous for being famous. Этот термин ввел американский социолог Дэниел Бурстин еще в 1961 году — «Человек известен тем, что он известен». История взлета Ким Кардашьян началась в 2003 году. Тогда она появилась в нескольких эпизодах реалити-шоу «Простая жизнь» Париж Хилтон. Ким дружила с молодой миллионершей и была ее стилистом. Кардашьян почувствовала, что жанр реалити способен принести ей успех. «Засветившись», как сейчас говорят, в телевизоре, Ким с двумя своими родными сестрами Кортни и Хлоей открыла магазин одежды торговой марки D-A-S-H в Калабасасе, штат Калифорния. Это было в 2006 году. А спустя несколько месяцев — в феврале 2007 года — в США стало доступно домашнее порно, снятое пятью годами ранее. На видео Ким занималась сексом со своим тогдашним бойфрендом Ray J. Казалось, это конец только что стартовавшей карьеры! Кардашьян действовала сначала шаблонно — подала в суд на компанию Vivid Entertainment, которая занималась распространением этого скандального видео. Фильм получил название «Ким Кардашьян. Суперстар». Новоиспеченная бизнес-леди требовала запретить продажу кассет и дисков. Однако вскоре Ким изменила стратегию. Она заключила договор с Vivid и получила от фирмы 5 миллионов долларов! К этому времени Ким уже появилась обнаженной в журнале Playboy. Ее фотографии и домашнее порно стали прекрасной рекламой для первого сезона «Семейства Кардашьян». А потом все пошло как по маслу. Ким запускала линейки различных товаров — от продуктов питания до косметики, от нижнего белья и купальников до одежды и ювелирных украшений. Ей все приносило деньги. Все, кроме попыток стать актрисой и певицей. Суперзвезда реалити-шоу так и не научилась играть и петь. Ким получила антипремию «Золотая малина» как худшая актриса за роль в комедии «Семейный консультант». А записанный ею сингл Jam (Turn It Up) был признан худшей песней 2011 года. Кардашьян хватило здравого смысла оставить эти попытки и заниматься тем, что у нее получается. Благодаря ее деловой хватке сегодня прекрасно чувствуют себя все представители клана Кардашьян-Дженнер. Ее родные сестры Кортни и Хлоя заняты семейными и собственными проектами. Единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер даже превзошли саму Ким! Кендалл стала самой высокооплачиваемой в мире моделью, а Кайли — самой молодой миллиардершей в истории, которая сама заработала свое богатство. Во всяком случае, таковой ее объявил журнал Forbes осенью 2019 года. Казалось, что еще нужно Ким Кардашьян? Личная жизнь тоже в полном порядке. После двух неудачных браков она наконец нашла своего мужчину. Им стал известный рэпер Канье Уэст. Супруги живут в браке уже шесть лет. У них четверо детей. Дочь Норд и сына Сейнта Ким родила сама. Младшие — дочь Чикаго и сын Саам — появились на свет с помощью суррогатной матери. Бизнес процветает. Миллионы подписчиков в соцсетях с нетерпением ждут каждый новый пост или твит. Однако, как оказалось, у Ким была мечта. Она хотела стать юристом. И пошла учиться. И вот уже два года Кардашьян помогает женщинам, которые, как ей кажется, были несправедливо приговорены к суровым тюремным срокам. Звезда Instagram относится к этой своей деятельности очень серьезно. Она уже добилась освобождения двух женщин. Ради одной из них Ким даже встречалась с президентом США Дональдом Трампом, который пригласил ее в Белый дом. Кардашьян обсудила с ним необходимость судебной реформы в США. И глава государства ее услышал. И вот в конце февраля Ким взялась за новый телевизионный проект. Это будет документальный фильм «Ким Кардашьян-Уэст: Правосудие». Она намерена вместе с опытными юристами посетить американские тюрьмы, чтобы рассказать истории еще четырех человек, отбывающих наказание, которое представляется слишком суровым. О том, что значит для нее юридическая деятельность и как это занятие повлияло на ее личную жизнь, Ким Кардашьян откровенно рассказала в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Inter­view People.

«Весь этот год я каждый день вставала в 5:40»

— Ким, прежде всего примите поздравления с успешным окончанием вашего первого года обучения в юридической школе.

— О, спасибо большое!

— Насколько мне известно, вы получили высшие баллы по итогам всех тестов.

— Если честно, это было несложно для меня. Тесты касались заключения контрактов. За свою карьеру в шоу-бизнесе и не только я этих контрактов столько прочитала и написала сама, что давно уже на практике изучила все тонкости и подводные камни. Но я не отлынивала. Учеба есть учеба. Кое-что важное я все же узнала для себя. Мне казалось, что будет скучно, но, к счастью, ошиблась. На самом деле, мне нравится копаться в подобных вещах, изучать малейшие детали. Например, много полезного я узнала относительно действующих правил о травмах, полученных во время выполнения служебных обязанностей. Но труднее всего была не сама учеба, а то, как мне пришлось изменить свой ежедневный распорядок.

— Хотелось бы узнать об этом поподробнее.

— Главная проблема — дети. Их у нас с мужем четверо. И все они еще маленькие. Попробуйте объяснить малышам, почему их мамочка не может погулять с ними или поиграть. Они были очень удивлены, узнав, что мама пошла в школу (смеется). Или что маме нужно выполнить домашнее задание. А еще мама работает, снимается в шоу, сама снимает фильм. Так вот, весь этот год я каждый день вставала в 5:40. Это было нужно, чтобы успеть с утра сделать все мои упражнения. В 7:05 я будила детей, мы быстро завтракали, а в 7:40 я отправлялась на учебу. Возвращалась домой чаще всего вечером. Дети набрасывались на меня и не отпускали до тех пор, пока сон не сваливал их. Вот такой у меня теперь распорядок.

У Ким и ее мужа — рэпера Канье Уэста — четверо детей. Фото из Instagram

— Скажу честно, меня поражает, сколько дел вам нужно изловчиться впихнуть в 24 часа!

— Меня тоже удивляет. Но это важно. Я уверена, что дети, глядя на меня, многому учатся сами. Они видят, насколько важна в жизни мотивация. У меня есть цель, и я добиваюсь ее во что бы то ни стало. Когда еду в тюрьму, чтобы встретиться там с очередной заключенной, обязательно рассказываю детям, почему нужно помочь этой женщине. И они начинают меня понимать.

Другая большая проблема — мои друзья. Им оказалось куда сложнее объяснить, для чего мне все это нужно и почему я не смогу, скажем, в пятницу потусить с ними в клубе, как раньше. Многие так и не поняли. Мне в буквальном смысле пришлось изменить номер мобильного. Не потому, что мне кто-то угрожал, а для того, чтобы меня не отвлекали пустыми разговорами об одном и том же. Я заявила всем своим знакомым: «Мне необходимы четыре года полной фокусировки. Ребята, я обязательно вернусь к вам! Но только через четыре года. Не обижайтесь». И я не жалею. Мои интересы изменились, но от этого жизнь не стала скучнее, как думают некоторые. Начался новый этап, который меня невероятно захватил.

— И все же, как вам удается балансировать между учебой, правозащитной деятельностью, бизнесом и семьей?

— Я безмерно благодарна мужу. Канье меня во всем поддерживает. Без него ничего бы не получилось. Но распорядок, как я уже сказала, пришлось изменить полностью. От чего-то пришлось отказаться. Например, от массажа. Раньше я делала его ежедневно в строго определенное время. Вот уже год обхожусь без этого. Знаете, когда перед тобой возникает необходимость выбирать между массажем и романтическим ужином с мужем или семейной прогулкой с детьми, ответ лично для меня однозначен. Так что теперь моя личная жизнь начинается после 22:00 (смеется). А в 23:00 уже сама умираю от желания лечь спать. Но я не жалуюсь. Нет, ни в коем случае. Дети и муж — вот моя жизнь. Ради них я готова отказаться от каких-то личных маленьких удовольствий, от общения с друзьями, если потребуется. Собственно, я так и сделала. Мы даже перестали с Канье ходить в кино. Иногда смотрим дома, если очень хочется. Проанализировав свой распорядок, я просто отсекла все лишнее, чтобы получить время на учебу, сосредоточилась на самом главном. Так что поднимаю детей по утрам, кормлю всех завтраком, и мы отправляемся в школу. Дети — в свою, а я — в свою.

«Поняла, что больше никогда не смогу сказать „нет“ людям, которые нуждаются в моей помощи»

— Создается впечатление, что вы только сейчас обрели главную цель в жизни.

— Так и есть. Я поняла, что больше никогда не смогу сказать «нет» людям, которые нуждаются в моей помощи. И я знаю, что могу им помочь.

— Что для вас самое тяжелое в этой работе с заключенными?

— Добиться пересмотра дела или досрочного освобождения, а еще лучше — помилования, является очень сложной юридической процедурой. Она не терпит спешки, поверхностного подхода. Это большая бумажная работа. Важна каждая деталь, каждый документ, который мы готовим. Знаю точно: сама бы я не справилась. Мне удалось собрать команду отличных юристов. Но работать в команде сложно. Этому приходится учиться тоже.

— А как вы отбираете заключенных, которым намерены помогать? Есть какие-то критерии?

— Да. Каждый такой случай я должна глубоко прочувствовать. Только после того, как дело становится для меня фактически личным, мы беремся за него. Этому предшествует достаточно длительный и сложный период. Начинается все с писем или телефонных звонков. Люди уже знают о нас. Поэтому ищут в основном нас, а не мы ищем такие случаи. Часто бывает так, что я вижу определенную несправедливость, но это дело цепляет мое сердце. В таких случаях я направляю человека к другим юристам, с которыми мы сотрудничаем. И они ему квалифицированно помогают. Меня интересуют дела, когда преступление действительно было совершено, но суд вынес слишком суровый приговор, не учел детали, предысторию.

Ради освобождения одной из заключенных Ким даже встречалась с президентом США Дональдом Трампом, который пригласил ее в Белый дом. Фото Getty Images

— Ким, многие считают и даже открыто вас критикуют, утверждая, что вы все это делаете с одной целью. И она заключается не в оказании помощи другим, а в улучшении вашего имиджа. Все это вы затеяли для того, чтобы иным способом привлечь ослабевающее внимание публики к вашей семье.

— Знаете, за свою жизнь я привыкла к подобной критике, — продолжает Ким Кардашьян. — В чем только меня не обвиняли! Так что меня трудно сбить с ног. Вы думаете, я стала бы жертвовать своим личным временем, отрывать 20 часов в неделю от общения с детьми, любимым мужем ради пиара? Если бы так было на самом деле, я обязательно опубликовала бы кучу шокирующих материалов по каждому из дел, которыми мы занимаемся. Но я не делаю этого, поскольку это может навредить тем, кому мы стремимся помочь. Люди доверились мне. Я не могу их предать ради собственного имиджа. Никакая критика, злобные нападки завистников и хейтеров не смогут заставить меня отказаться от дела, важность которого я ощущаю каждой своей клеточкой.

Спросите у Элис Джонсон, которая теперь на свободе после 21 года тюрьмы: Ким Кардашьян помогла ей ради собственного имиджа?! Да, она занималась продажей наркотиков в Мемфисе. Мы не отрицаем это. Но почему она решилась на преступление? Почему прокурор умолчал об этом во время суда? Почему адвокат не заострил на этом внимание? Элис с пятью детьми на руках бросил муж. Она честно работала 10 лет в компании FedEx, а потом ее вышвырнули на улицу. Ее младший сын погиб в автокатастрофе. Никто не хотел ей помочь. Да, она стала продавать наркотики. Обвинение сделало из нее этакую крестную мать Мемфиса. И ей дали пожизненное!

Разве это называется правосудием, когда одинаковое наказание получают мать-одиночка, попавшаяся первый раз на продаже наркотиков, и Чарльз Мэнсон, организовавший серию кровавых убийств в Лос-Анджелесе в 1969 году? Что-то в нашей системе не так. Я встретилась с Элис. Мы много раз с ней разговаривали. Я услышала ее историю, подлинную историю. Она изменила мое отношение к жизни, а я помогла ей выйти на свободу. Уверена, Элис стократ окупила свою вину перед обществом. Ее случай очень показателен. Таких дел в Америке тысячи. А мы знаем о них лишь то, что нам удосужились рассказать СМИ. И часто мы не знаем, что на самом деле случилось с человеком, заставило его совершить преступление, пусть даже такое, как убийство.

«Когда я говорила, что мне нравится работа следователя или адвоката, это вызывало у всех смех»

— Хорошо, вы помогаете этим женщинам выйти на свободу. Многие из них провели за решеткой годы и годы. Им крайне трудно вернуться к нормальной жизни, найти работу.

— Совершенно верно! Это еще одна задача, которую мы стараемся решить. Мы связаны с несколькими организациями, которые помогают бывшим заключенным адаптироваться. И это, пожалуй, самая волнующая часть нашей деятельности, когда видишь, как человек обретает нормальную жизнь.

— Когда впервые вас посетила идея заняться этим? Можете рассказать, как все произошло, что стало стимулом?

— Уверена, что подсознательно я стремилась к этому всю жизнь. Мой отец был прекрасным адвокатом. Ребенком я часами могла наблюдать за ним, когда он работал у себя в кабинете. Именно папа приучил меня к тому, что нужно на все иметь контракт. Он завел такое правило для меня. Когда я заявила, что хочу машину, он не стал возражать, но подготовил контракт, в котором говорилось, что он купит мне автомобиль, а я обязуюсь заправлять машину на собственные деньги и раз в неделю мыть ее.

Ким Кардашьян входит в список самых влиятельных персон в мире. Фото Getty Images

Я была подростком, когда отец защищал в суде О. Дж. Симпсона (громкое дело о двойном убийстве, фигурантом которого был известный в прошлом американский футболист и популярный актер О. Дж. Симпсон. — Ред.). Я украдкой пробиралась в кабинет отца и по многу раз перечитывала документы, над которыми он работал. Меня уже тогда интересовали детали — косвенные улики, показания Симпсона и свидетелей, мнение экспертов, полицейские протоколы. Все это жило во мне много лет, просто я почему-то не замечала.

Знаете, сейчас я иногда просматриваю свои интервью, которые давала лет шесть-семь назад. И всякий раз, когда меня спрашивали, чем бы я хотела заниматься, если бы не снималась в реалити-шоу, отвечала, что мне нравится работа следователя или адвоката. Тогда у всех мои слова вызывали смех, иронию, улыбки. Да я и сама порой посмеивалась над собой. И только история Элис Джонсон заставила меня серьезно отнестись к своим подсознательным стремлениям. Вот что я вам скажу — у меня действительно есть личный интерес в том, что сейчас делаю. Можете даже назвать его корыстным. Моя личная выгода заключается в том, что стремлюсь изменить нашу систему правосудия во имя моих детей. Хочу, чтобы они и их друзья жили в более справедливом обществе. Наша система нуждается в ремонте. Вы бы допустили, чтобы ваши дети жили в доме, где все разваливается? Конечно, нет. Вот я и решила заняться ремонтом. Это и есть моя главная мотивация.

Благодаря деловой хватке Ким прекрасно чувствуют себя все сестры Кардашьян и их мать (крайняя слева)

— Благодаря новой работе вы стали лучше понимать вашего отца?

— Думаю, да. Отец умер в 2003 году. Но он не жил с нами с 1991 года. Тогда они с мамой развелись. Не могу сказать, что мне их решение пришлось по душе. Потом я не понимала, почему папа не может никак устроить свою личную жизнь. Сразу после развода он объявил о помолвке с другой женщиной, но они так и не поженились. В 1998 году заключил брак с Джен Эшли, а через 30 дней после свадьбы аннулировал его. Третий раз отец женился за шесть недель до своей смерти…

Только став матерью, я поняла, что он после развода с мамой видел смысл жизни в нас — своих детях. И очень за нас беспокоился. К счастью, у мамы хватило мудрости не мешать нашему общению с отцом. Это я поняла уже несколько лет назад. Но только сейчас мне стало ясно, почему отец так любил свою работу и столько времени посвящал ей. И когда порой мне становится тяжело, я чувствую жуткую усталость и хочется все бросить, сразу вспоминаю отца. У него тоже было четверо детей. И он умудрялся и работать, и проводить время с нами. Я люблю его и горжусь им.

«Право на защиту есть у каждого»

— Есть ли некая грань, через которую вы никогда не переступаете, берясь за новый случай? Когда вы говорите себе: нет, этим делом я заниматься не буду.

— Это очень сложный вопрос. Конечно, подобные сомнения терзают любого адвоката. Но я уверена, что право на защиту есть у каждого. На защиту и справедливый суд. «Правосудие для всех» — это не пустые слова. Я успела услышать много ужасных историй. Иногда предоставление возможности излить душу уже является существенной помощью. Знаете, порой мне кажется, что наши криминальные телесериалы куда справедливее, чем реальные судебные процессы или полицейские расследования. Я очень люблю смотреть такие сериалы. Даже сейчас, когда каждый день занимаюсь подобными вещами. Но в этих сериалах крайне редко показывают обратную сторону. Я снова и снова возвращаюсь к тому, что наша судебная система устроена неправильно. Обвинение умышленно не говорит о предыстории преступления. Защита часто считает все это неважным. И я не понимаю, почему.

Взять хотя бы еще один случай. Мы им сейчас занимаемся. Это история женщины, которая в возрасте 30 лет убила своего приемного деда. Она зарезала его и забрала немного денег, которые нашла у него. Когда я прочитала об этом в газетах, все было сначала так очевидно! Какая-то наркоманка жестоко убила пожилого человека, который, когда она была ребенком, занимался ее воспитанием. Первое чувство, которое возникло у меня и, как мне кажется, у большинства американцев, услышавших об этом убийстве в Палм-Спрингс, было справедливое возмущение. Такие люди должны сгнить за решеткой! Разве нет?

Но потом я получила от этой женщины письмо — историю на 10 страницах, написанных от руки. Я поехала в Палм-Спрингс, поговорила с людьми, которые знали и жертву, и убийцу. И вот что я узнала. На наркотики ее присадил он, ее приемный дед. Она попала к нему, когда ей было пять лет. И он насиловал ее с того самого возраста! Она оказывалась после этого в больнице несколько раз. Но никто не помог ей. Ни врачи, ни полиция, ни социальные службы. Никому не было дела до маленькой девочки. Она сбежала от насильника, как только подросла. Но уже была наркоманкой. К 30 годам несчастная родила семерых детей! И все — от разных партнеров. Ни одному из этих мужчин не было никакого дела до нее.

И вот однажды, совершенно отчаявшись, она пришла к своему приемному деду и попросила о помощи. Ей были срочно нужны деньги, чтобы купить еду детям. А он снова изнасиловал ее! И вот тогда она взялась за нож… Скажите мне, почему вся эта история осталась за стенами суда? Почему ее адвокат не рассказал суду ничего из этих ужасных подробностей? Да, мы имеем дело с убийством. С наркотиками и проституцией. Но разве мы имеем право отказать в помощи этой женщине еще раз? Ей всю жизнь отказывали в этом.

«Уверена, что могу и дальше выставлять свои фотографии в Instagram

— Ким, вы намерены продолжить учебу?

— Да, я так решила. Выпускные экзамены в юридической школе мне предстоит сдать в 2022 или 2023 году. Все будет зависеть от того, как пройдут оставшиеся курсы обучения.

— Вы решили заниматься столь важными и серьезными вещами, как реформа судебной системы, помощь тем, с кем действующая система обошлась несправедливо.

— Да, все правильно.

— При этом вы не собираетесь бросать то, чем занимались до сих пор? Съемки в реалити-шоу, реклама купальников в соцсетях…

— Я понимаю, к чему вы клоните. Не думаю, что мои селфи в бикини могут помешать. Не вижу никакого противоречия. Уверена, что могу и дальше выставлять свои фотографии в Instagram делать то, что мне нравится и хочется. Это тоже часть меня. Я перестала бы быть Ким Кардашьян, если бы отказалась от всего этого.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст объявили о том, что собираются стать родителями в пятый раз.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Lucy Allen / The Interview People)

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