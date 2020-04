Умер Билл Уизерс, легенда американского блюза (видео)

Шоу-бизнес

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что в Лос-Анджелесе на 82-м году жизни скончался легендарный певец и композитор Билл Уизерс. Представители семьи музыканта заявили, что причиной смерти стали осложнения болезни сердца. Он умер 30 марта. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно. По всей видимости, ничего пышного вдова и дети устраивать не станут из-за пандемии коронавируса.

Уильям Гаррисон Уизерс-младший родился 4 июля 1938 года в Западной Виргинии в маленьком шахтерском поселке. В детстве он сильно заикался и очень страдал от насмешек. Биллу было 13 лет, когда его отец умер. Чтобы уйти от бедности, юноша в возрасте 18 лет добровольно записался на службу в Военно-морские силы США. Он прослужил на флоте девять лет. За время службы Уизерс избавился от заикания и увлекся музыкой. Он стал сам писать песни.

В начале 1970 года демонстрационная запись Билла попала к владельцу студии звукозаписи Sussex Records Кларенсу Аванту. Тот заключил с музыкантом контракт на выпуск первого альбома. Он вышел в 1971 году под названием Just as I Am. В альбом вошли среди прочих песни Ain’t No Sunshine и Grandma’s Hands, которые теперь являются классикой ритм-энд-блюза. Уизерс получил за Ain’t No Sunshine свою первую премию «Грэмми». Всего их у него три.

Альбом имел большой успех. Билл стал работать с другими известными исполнителями. В их числе были Джеймс Браун, Глэдис Найт, Би Би Кинг. Всего Уизерс записал восемь сольных альбомов. Он исполнял музыку соул, фанк, ритм-энд-блюз. Свою карьеру завершил в 1985 году. В 2015 году Уизерс был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Его песни звучат по всему миру и сегодня. Их исполняют Пол Маккартни, Мик Джаггер, Стинг, Барбра Стрейзанд, Уилл Смит.

Уизерс был женат дважды. В 1973 году его супругой стала актриса Дениз Николас. Они постоянно ругались и даже дрались. Спустя год оформили развод. В 1976 году Билл женился на Марсии Джонсон, и они прожили вместе до самой его смерти. Марсия родила двоих детей. Она возглавила несколько издательских компаний, принадлежавших Уизерсу. В них работают и их дети.

