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В возрасте 30 лет умерла американская певица – вслед за двумя своими братьями (фото, видео)
В возрасте 30 лет скончалась американская певица и автор песен Кэди Гроувз. Она выступала в жанре кантри и поп-музыки. Как заявили родственники, смерть наступила по «естественным причинам». Каким именно, не уточнялось. Но подчеркивается, что кончина певицы не связана с криминалом и не является самоубийством. Старший брат Кэди, Коди Гроувз, сообщил, что у нее были некоторые «медицинские проблемы» осенью прошлого года. До результатов вскрытия причина смерти молодой женщины остается загадкой.
За несколько недель до смерти Кэди писала в соцсетях, что тяжело переносит самоизоляцию, которая негативно влияет на ее психическое здоровье. «Я чувствую себя совершенно одинокой, напуганной — вдали от всех, кого я люблю», — говорилось в одном из ее постов. А ситуацию с пандемией она называла «началом конца света».
Как сообщает издание The Sun US, ранее Кэди потеряла двух своих братьев. Кэйси Гроувз умер в 2007 году, а Кэйси Гроувз — в 2014. На момент смерти обоим было по 28 лет. Оба скончались от передозировки наркотиков.
Наиболее известные хиты Кэди Гроувз — This Little Girl, Oil and Water, Love Actually.
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