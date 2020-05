Умерла легендарная исполнительница ритм-энд-блюза Бетти Райт (видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 10 мая, в Майами скончалась легендарная американская певица Бетти Райт. Ей было 66 лет. Она умерла от рака у себя дома.

Бесси Реджина Норрис (настоящее имя певицы) родилась 21 декабря 1953 года в Майами, штат Флорида. Она была младшей из семерых детей у своей матери. В это трудно поверить, но карьеру певицы Бесси начала в два года! Именно в этом возрасте ее включили в состав группы Echoes of Joy, которую создали ее сестры. Они исполняли госпелы. Свой первый альбом группа выпустила в 1956 году.

Echoes of Joy распались в 1965 году, когда Бесси было 11 лет. Она решила взять себе псевдоним и стала выступать сама как Бетти Райт. Кроме того, девочка решила сменить стиль и начала петь ритм-энд-блюз. Успех в местном шоу талантов помог ей подписать в 1966 году контракт с компанией Deep City Records. Но записать полноценный сольный альбом тогда так и не удалось.

Райт сменила компанию. Ее первая сольная пластинка вышла в итоге, когда ей было 14 лет. Альбом назывался My First Time Around. В США заговорили о юной талантливой певице.

В возрасте 17 лет Бетти записала песню, которая стала ее визитной карточкой. Это хит Clean Up Woman. Он и сегодня пользуется популярностью. Песню затем исполняли многие известные певицы.

Популярность Бетти Райт росла с каждым годом. Но ей не везло с наградами. В результате за свою карьеру она получила только одну премию «Грэмми», что многие критики и поклонники считают крайне несправедливым.

Хиты Бетти Райт звучат и сегодня. Это Girls Can't Do What the Guys Do, No Pain (No Gain), Where Is the Love.

Она пела дуэтом со многими суперзвездами, включая Элиса Купера и Боба Марли, Глорию Эстефан и Марвина Гэя.

Всего за свою карьеру Бетти Райт выпустила 21 студийный альбом. В 1987 году она вошла в историю, став первой темнокожей певицей, чей диск, выпущенный ее собственной студией, стал золотым. Это был альбом Mother Wit.

