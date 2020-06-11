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Гламур

«Алкоголики и наркоманы»: продюсер «Ласкового мая» раскрыл правду о звездах шоу-бизнеса

9:21 11 июня 2020
Андрей Разин

Чудовищная авария, в которой по вине пьяного Михаила Ефремова погиб мужчина, всколыхнула общественность. Некоторые знаменитости принялись жалеть актера, но большинство оказались категоричными в своих высказываниях. Случай с Ефремовым — показательный для шоу-бизнеса, считает продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он говорит, что половина представителей индустрии злоупотребляют наркотиками и алкоголем, и все им сходит с рук.

«Многие спрашивают, какое у меня отношение к Михаилу Ефремову. Вы знаете, я с ним встречался на „Кинотавре“ в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде. Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление. И слава Богу, в группе „Ласковыи май“ ни одного наркомана никогда не было. Я вообще их не подпускал к коллективу и старался с ними даже в одной команде не работать», — написал Разин в Instagram.

Он также говорит, что правоохранители закрывают глаза на знаменитостей, которые умудряются перевозить наркотики в самолетах.

«У нас на эстраде почти 50% наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это — звезды. А я считаю, что это, конечно, ужасно. Государство и правоохранительные органы должны, несмотря ни на какие политические взгляды и звания, привлекать к ответственности таких людей», — считает Разин.

Напомним, пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном «Лада», водитель авто в результате погиб. Актер отсыпался и приходил в себя дома, а затем его отвезли в суд, где назначили меру пресечения — два месяца Ефремов будет находится под домашним арестом. В суде актер признал свою вину. В СМИ появились сообщения, якобы он пытался повеситься.

Ефремов — не единственный персонаж, употребляющий алкоголь и наркотики. В громкий скандал с «порошком» влипла актриса Наталья Бочкарева, у которой в трусах обнаружили пакетик с белым веществом. Актриса отделалась штрафом.

Дима Билан в неадекватном состоянии вышел на сцену в Самаре, после чего пришлось прервать концерт. Артист извинился за то, что перебрал с алкоголем.

После томительного ожидания рейса за бокалом шампанского скандал на борту самолета закатила актриса Лидия Вележева, полиции пришлось снять ее с рейса. Такой же выходкой в пьяном виде отличился и Максим Аверин.

Ранее Лолита Милявская призналась, как поборола наркотическую и алкогольную зависимость. Читайте также о том, кого из звезд сгубил алкоголь.

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