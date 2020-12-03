Катерина Билокур: «Куди я не йду, що не роблю, а те, що надумала малювати, — слідом за мною»

Ровно 120 лет назад родилась выдающаяся украинская художница, мастер народной декоративной живописи

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Катерина Билокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка Полтавской губернии (сейчас Киевская область) в семье крестьян. С детских лет ей нравилось рисовать. «Крала у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину… — писала в своих воспоминаниях художница. — І намалюю з одного боку полотнини що-небудь, надивлюсь-намилуюсь, переверну на другий бік — і там те саме. А тоді виперу той кусочок — і знов малюю». Она самостоятельно научилась читать, и родители решили не отдавать дочку в школу, чтобы сэкономить на одежде и обуви. А младший брат в школу ходил, и у него были тетрадки — предмет зависти маленькой Катри. «Приблизно років у шість я розмалювала фігурками коней весь шкільний зошит Грицька. „Ах ти, поганка!“ — кричав батько. Зошит розірвали на шматки. Відтоді мені не давали ні папір, ні олівці», — вспоминала художница.

В 1923 году Катерина отправилась в Миргород поступать в художественное училище, взяв с собой лучшие рисунки, но без аттестата ее не приняли. «Одного разу я намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць, — рассказывала художница. — Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати! І дивилась на той малюнок, і сміялась, як божевільна. От мене на цьому вчинку і поймали батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч… „Що ти, скажена, робиш? Та, не дай Бог, чужі люди тебе побачать на такому вчинку? То тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде!“ Але куди я не йду, що не роблю, а те, що надумала малювати, — слідом за мною. Обідно мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшлася, наділивши мене такою великою любов’ю до того святого малювання, а тоді відібрала всі можливості, щоб я творила тую чудовую працю во всю шир мого таланту». В 1934 году, доведенная до отчаяния, художница попыталась утопиться в реке. Только после этого родители позволили ей рисовать.

Личная жизнь у Катерины не сложилась, хотя поклонников в селе хватало. Но никто из них не понимал ее увлечения живописью. Женихи требовали оставить рисование, поэтому она и не вышла замуж.

Катерина Билокур стала известной только в 40 лет, и то благодаря случаю. Как-то она услышала по радио песню «Чи я в лузі не калина була» в исполнении Оксаны Петрусенко. Слова песни так тронули женщину, что она написала оперной певице письмо, в котором рассказала о себе и вложила рисунок с изображением калины. Петрусенко показала письмо знакомым художникам. Вскоре в Богдановку приехали представители Полтавского дома творчества и взяли работы мастерицы для персональной выставки в Полтаве, а затем в Киеве.

Все работы Билокур отличаются тщательной детализацией. Над одной картиной она могла работать год. Зимой писала цветы по памяти, а весной и летом работала в поле, саду, даже могла пойти за 30 километров в Пырятинский лес, чтобы нарисовать ландыши. «Як же їх не малювати, як вони ж такі красиві? — восторженно отзывалась о цветах. — Ой, Боже ж мій, як глянеш кругом, то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша! Та начебто аж схиляються до мене, та як не промовляють: „Хто ж тоді буде малювати, як ти нас покинеш?“ То я все на світі забуду — та й знов малюю квіти».

После войны к художнице пришло всемирное признание. Три картины: «Царь-колос», «Березка» и «Колхозное поле» участвовали в международной выставке в Париже в 1954 году. Увидев их, Пабло Пикассо поинтересовался, кто автор, и когда ему ответили, что это работы простой крестьянки из Советского Союза, он сказал: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили говорить о ней весь мир».

«Колхозное поле». Катерина Билокур

Многие натюрморты Билокур сравнивают с французским натюрмортом, а темный фон ассоциируют с голландской живописью старых мастеров. А ведь Катерина Васильевна никогда не училась рисовать профессионально. «Я на матір-природу дивилась і в неї, багатої на фарби, тони й півтони, училася», — вспоминала художница.

Весной 1961 года у Катерины Билокур начались сильные боли в желудке. В начале июня того же года умерла ее 94-летняя мать, а через пару дней отвезли в Яготинскую районную больницу и саму Катерину Васильевну. 10 июня ей сделали операцию, и в тот же день талантливая художница умерла.

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