ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 17—23...

Когда голод стал уже невыносим, люди начали есть своих мертвых товарищей

23 декабря 1972 года в Андах были спасены 16 пассажиров самолета, которые уцелели во время авиакатастрофы и 72 (!) дня боролись за жизнь среди голых скал и снега

17 декабря 1790 г. В Мексике нашли камень с календарем ацтеков.

18 декабря 1940 г. Утвержден «План Барбаросса» — нападение нацистской Германии на СССР. Согласно плану, продолжительность основных боевых действий предусматривалась в течение 2—3 месяцев.

20 декабря 1699 г. Вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

21 декабря 1925 г. Состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин». Картина входит в число 12-ти лучших фильмов всех времен и народов.

22 декабря 1895 г. Немецкий физик Вильгельм Рентген обработал лучами руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (самый первый получил украинский физик Иван Пулюй).



13 октября 1972 года уругвайская молодежная команда по регби летела в Чили с друзьями и родственниками. На борту небольшого самолета Fairchild FH-227 было 45 человек, включая членов экипажа. Полет проходил в условиях сплошной облачности. Пилоты ориентировались лишь по приборам. Когда, по их расчетам, Анды закончились, они запросили разрешение на снижение. Диспетчер аэропорта Сантьяго разрешение дал, но самолет по-прежнему летел над Андами. Он попал в циклон и начал снижение. Когда циклон был пройден, прямо перед самолетом оказалась скала. Вследствие удара у самолета отвалились хвостовая часть и крылья, а фюзеляж скатился по склону, врезавшись в снег.

При крушении остались в живых 33 человека, но утром следующего дня пятеро скончались от полученных травм. Поначалу никто даже не сомневался, что их найдут. Чилийские, аргентинские и уругвайские самолеты и вертолеты кружили над предполагаемым районом пропажи Fairchild восемь дней, но безрезультатно — обломки самолета сливались со снегом. Во время авиакатастрофы уцелел радиоприемник, благодаря чему стало известно об окончании спасательной операции. 28 человек оказались в неизвестном месте в сердце Анд на высоте почти 4 тысячи метров, где уже ощущается недостаток кислорода, стоят морозы, практически без еды, зимней одежды и обуви.

С водой проблем не было — снег растапливали на солнце и собирали в бутылки. Врач команды погиб, но два игрока клуба были студентами мед¬института. Переломы лечили, в качестве медицинских шин используя обломки самолета. Но помочь всем травмированным без специального оборудования и лекарств было невозможно, и несколько человек скончались. А 29 октября на фюзеляж (единственное укрытие для пассажиров) сошла снежная лавина. В результате погибли восемь человек, включая единственную остававшуюся в живых женщину и последнего члена экипажа. Остальным через трое суток удалось освободиться от снега.

Из еды у терпящих бедствие осталось несколько шоколадных батончиков и немного пакетов со снеками. Их честно разделили и попытались растянуть на максимально долгое время, но наступил день, когда не было уже ничего. Капитан команды регбистов Нандо Паррадо, написавший об этом происшествии книгу, вспоминал: «Мы умирали от голода, и надежды найти пищу не было. Мы снова и снова обыскивали фюзеляж в поисках малейшего кусочка или крошки еды. Пытались есть кожу собственных чемоданов, хотя знали, что это скорее принесет нам вред, чем пользу. Распотрошили сиденья в салоне, надеясь найти солому, но там был только поролон. Снова и снова я приходил к одному и тому же выводу: кроме одежды, которая на нас надета, вокруг были только алюминий, пластик, лед и скалы».

Когда голод пересек уже какую-то черту, люди начали есть своих мертвых товарищей. В интервью немецкому журналу «Штерн» Нандо, отвечая на вопрос, как им удалось преодолеть отвращение, рассказывал: «Мы не задумывались о том, что перед нами были люди. Знаете, у цивилизации очень тонкая кожура. Перед страхом смерти думаешь о том, что никак нельзя представить себе в нормальной обстановке. Любой на нашем месте поступил бы так же».

Паррадо с двумя товарищами решились отправиться на поиски помощи: «Скалы убивали одного за другим, одни умирали от потери сил и инфекций, некоторых погребла лавина. Мне стало ясно: не хочу умирать от бездействия». Друзья по несчастью сшили для них подобие спального мешка, найдя в багажном отделении ткань — на открытом воздухе ночевать было невозможно. 12 декабря парни отправились в путь, но спустя несколько дней один из них заболел дизентерией и был вынужден вернуться к фюзеляжу.

21 декабря Нандо с приятелем увидели коров и пастухов на противоположном берегу реки. Пытались кричать, но ничего не было слышно. Паррадо бросил через реку обернутую вокруг камня записку, в которой говорилось: «Я пришел от самолета, который разбился в горах. Мы не можем больше идти. Где мы? SOS». К их счастью, пастухи слышали об авиакатастрофе. Спустя несколько часов один из них добрался до парней и отвез их на ранчо. 14 остававшихся в горах пассажиров самолета были эвакуированы в следующие два дня. Их эпопея, длившаяся долгих 72 дня, успешно завершилась. Они вернулись к своим близким, уже потерявшим всякую надежду. Эту историю называют «Чудо в Андах». Для 16 человек она действительно стала настоящим чудом накануне Рождества.

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