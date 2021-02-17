Сергей Бабкин: «После удара микрофоном в глаз 11 лет назад могло начаться отслоение сетчатки, а коронавирус ускорил этот процесс»

Музыкант и композитор Сергей Бабкин в начале января ошарашил поклонников новостью о том, что теряет зрение и может ослепнуть. К счастью, ему смогли помочь в клинике в Австрии, сделав операцию с помощью лазера. После второй операции врачи надеются, что отслоение сетчатки остановится. Как говорит Бабкин, причиной заболевания могли стать старая травма и вирусная инфекция. Сергей не скрывает, что первая операция в Вене обошлась ему в 15 тысяч евро. Вернувшись из столицы Австрии, Сергей рассказал «ФАКТАМ» о своем самочувствии, раскрыл подробности операции и поделился планами на будущее.

«Во время операции создалось ощущение, что просто ставишь линзу в глаз»

— Сергей, как вы себя чувствуете?

— Прекрасно! Мы уже дома, в Харькове.

— Как прошла операция?

— Более, чем хорошо. Даже доктор Ансари, первоклассный профессионал в этой сфере, сказал, что не ожидал такого результата.

Изначально мы планировали, что сделаем операцию на двух глазах. Но это оказалось невозможным. После обследований у меня обнаружили на глазах воспаленные участки, из-за этого зрение резко ухудшалось. На тот момент я уже потерял 70 процентов центрального зрения. Было отслоение задней стенки сетчатки, кроме того, собиралась жидкость. Нужно было срочно остановить этот процесс. Так как ситуация на левом глазу была хуже, решили начать с него.

Это была лазерная терапия глаза, то есть операция лазером. За два часа до процедуры мне ввели препараты для контраста, чтобы лазер мог распознать поврежденные участки сетчатки. Лазер работал всего пять минут, удалось запаять все каналы, через которые просачивалась жидкость.

Мне еще предстоит обследование. И если сетчатка вернется на место, будет проведена операция на правом глазу. А если сетчатка не сдвинулась, тогда уже придется делать сложную хирургическую операцию. Но я чувствую, что все будет хорошо.

— О чем думали перед операцией?

— Я был уверен, что все пройдет замечательно. Знал, к кому лечу, что это за доктор, сколько чудес он сотворил, поэтому был абсолютно спокоен. Больше волновались мои близкие. Мама звонила, переживала: «Ну, как ты?» У меня же было ровное, уверенное состояние.

После того, как я написал, что ухожу на время из «Инстаграма», потому что не знал, когда смогу восстановиться, посыпались сотни комментариев со словами поддержки от знакомых и совершенно чужих людей. «Мы верим в тебя! Все будет хорошо! Сил тебе и здоровья», — писали многие, предлагали свою помощь. Это такая мощная поддержка и энергетика! Перед операцией я лишь фантазировал о том, как может выглядеть сам лазер, как это все будет происходить.

Жена Снежана всегда рядом с Сергеем, с такой поддержкой он все преодолеет

— И как это было?

— Я пришел в маленький кабинетик, примерно два на два метра. «Вот здесь будет проходить операция», — сказала медсестра. Сначала мне ввели в вену один препарат, потом второй. Я просто сидел в кресле и смотрел в одну точку. Важно было не двигаться, не моргать и не смотреть по сторонам, только на доктора. Во время операции создалось ощущение, что просто ставишь линзу в глаз. Доктор еще пальцами поводил. И все.

«Я слепну?» — «Да, с каждым днем вы теряете зрение», — сказал врач"

— Каким был реабилитационный период?

— После операции мне выдали специальные очки с коричневыми стеклами. Первые 48 часов их вообще нельзя было снимать. Только на время сна. Этот период я провел в Вене. Потом улетел в Киев и еще пять дней носил солнцезащитные очки (особенно это важно в солнечную снежную погоду), избегал яркого света.

— Сразу с самолета вы поехали на съемочную площадку «Лиги Смеха».

— Я был в очках, потому что там много света, софиты. На седьмой день написал письмо доктору Ансари, и он разрешил работать без очков.

— Как вы поняли, что теряете зрение? Какими были первые симптомы?

— В июле 2020 года я снимался в передаче «Хто зверху?» Там был конкурс «Дивоглядки». Нужно смотреть сопернику в глаза и не моргать. Выигрывает тот, кто продержится дольше. Сразу согласился принять участие в этом соревновании, поскольку могу долго смотреть, не моргая, и, как правило, выигрываю в таких конкурсах. На третьей минуте понимал, что уже не могу терпеть, но держал веки, чтобы они не сомкнулись. Слезы текли, а я не моргал. Никто не хотел сдаваться, мы продержались четыре с половиной минуты, наконец моя соперница моргнула. Конечно, это была очень сильная нагрузка на глаза. Но в результате все прошло, и я не придал этому особого значения.

Дня через четыре, уже дома, я хотел в душе прочитать на этикетке шампуня состав. Смотрю и понимаю, что вообще ничего не вижу. А до этого никогда не жаловался на зрение, у меня оно было лучше всех в семье, стопроцентно видел и далеко, и близко, читал любой мелкий шрифт. Тогда списал это на «Дивоглядки», думал, что со временем все пройдет. Через неделю стал плохо видеть сообщения в телефоне, увеличил шрифт. Мне казалось, что темный экран, поэтому добавил яркости. Потом не смог прочитать что-то в Интернете. Несколько раз говорил себе: «Надо пойти к офтальмологу и провериться». Но все время откладывал.

— Затянули поход к врачу надолго?

— Почти на полгода. Постоянно возникали какие-то обстоятельства. В августе-сентябре мы переболели коронавирусом, что тоже, наверняка, отразилось на зрении. И только в январе я позвонил нашему семейному доктору, описал ситуацию и попросил порекомендовать хорошего офтальмолога. Он прислал мне телефон, и я обратился в частную клинику в Харькове. Там меня осмотрели, я подробно рассказал о своем образе жизни, о том, что переболел коронавирусом, что когда-то получил дубинкой по голове. А через несколько дней меня пригласили в клинику. «Сергей, прошу с большой серьезностью отнестись к моим словам», — взволнованным, почти дрожащим голосом сказал врач. Спросил у него прямо: «Я слепну?» — «Да, с каждым днем вы теряете зрение. Надо действовать максимально быстро. Уже сегодня вы должны отправиться в Киев, чтобы пройти дополнительные обследования у дерматолога, инфекциониста, невролога». Нужно было найти причину заболевания. Изначально врачи были уверены, что это вызвано инфекцией, вирусом.

Стало ясно, что срочно нужна операция. Сначала мы хотели обратиться в одну известную клинику в Украине, но отказались из-за состояния этого учреждения и ряда других причин. Да и сделать у нас нужную мне операцию оказалось невозможно, поскольку нет препарата для контраста. Как мне объяснили, лицензия на него закончилась два года назад, а продлевать ее не стали.

Мы начали искать варианты за границей. Знакомые, поклонники присылали контакты ведущих офтальмологических клиник. Сначала отправили анализы в клинику в США. Через два дня пришел ответ, что причиной ухудшения зрения стал вирус и токсины, это вызвано не травмой. Они выразили готовность меня принять. Но в то же время посоветовали обратиться в европейские клиники, поскольку дальний перелет мог негативно отразиться на состоянии, плюс ситуация с COVID-19 не позволяла быстро прилететь в Америку.

И тут коллега моего врача вспомнила, что на конференции в Испании делал доклад доктор Ансари. Он рассказывал, как устранил подобную патологию у пациента. Написали сначала в клинику, нам ответили. Потом я уже лично списался с доктором, и мы договорились о датах, уточнили детали.

«Посол Украины в Австрии сам вышел на связь и предложил мне свою помощь»

— Какие сложности при поездке в Австрию возникли из-за пандемии?

— Конечно, нужно было иметь разрешение на вылет, свежий тест на коронавирус. Еще в Австрии по прилету нужно было десять дней отсидеть на карантине. Но доктор прислал подтверждающее письмо, что мне срочно нужно в клинику. Нам очень помогло посольство Австрии в Украине. А посол Украины в Австрии сам вышел на связь и предложил свою помощь. Он написал мне: «Сергей, я являюсь поклонником вашего творчества, знаю о вашей ситуации, постараюсь помочь, чем смогу, в организации поездки». Я не ожидал такой поддержки! Все складывалось просто невероятным образом.

«Чувствую, что все будет хорошо», — говорит Сергей Бабкин

— Удалось установить причину, почему вы так стремительно начали терять зрение?

— Причин много, точно сказать сложно. Доктор Ансари после операции сказал: «Сергей, у вас был удар в левый глаз, вспомните». И я вспомнил. Действительно, 11 лет назад во время репетиции в конце песни я, опускаясь с гитарой на пол, ногой зацепил шнур микрофона на стойке, и микрофон полетел мне прямо в глаз. Удар! Была травма, отек, огромный синяк. Но к врачам тогда не обращался. Ну синяк, что тут такого. Я же видел нормально. А потом припомнил, как в 2015 году шлепнулся на спину и ударился затылком. Но доктор считает, что отслоение сетчатки могло начаться именно из-за удара микрофоном в глаз. А коронавирус ускорил этот процесс.

— С кем были дети, пока вы с женой отсутствовали?

— С бабушками, дедушкой, няней. Мы не виделись 12 дней. Конечно, очень соскучились. После возвращения младший сын Елисей от нас просто не отлипал. Ходил по пятам: «Папа, папа». Мы еще не расставались так надолго.

— Теперь уже все позади. Артистам разрешили вести концертную деятельность, многие отправились в туры. Как вы строите свой график и когда планируете вернуться на сцену с концертами?

— Во время карантина у нас не было никакой работы, и сейчас не строим планы, пока в графике нет ни одного концерта. Я работаю в студии, записываю новые песни. На начало марта готовлю премьеру. Выпускаю в сети стихотворения с видео, своего рода микрофильмы. Пока рано говорить о гастролях. Посмотрим после второй поездки в Австрию.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Сергей Бабкин 17 февраля улетел на повторную операцию в Вену.

Фото предоставлено Сергеем БАБКИНЫМ



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