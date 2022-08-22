У вівторок, 23 серпня, в Україні стартує новий чемпіонат вітчизняної прем'єр-ліги, не дограний минулого сезону через початок повномасштабної війни в нашій країні.

Матчем-відкриттям сезону-2022/2023 стане протистояння донецького «Шахтаря» та харківського «Металіста 1925», який представив ефектну клубну ведучу, на столичному НСК «Олімпійський». «Гірники» буквально напередодні поєдинку зробили чергове придбання, підписавши контракт на чотири роки з 28-річним Іваном Петряком із угорського «Фехервару», який уже виступав за «Шахтар» у 2017−2018 роках та став чемпіоном і володарем Кубка України з командою.

Нагадаємо, що раніше донецький клуб підписав контракти з хорватським півзахисником Невеном Джурасеком із «Дніпра-1», його колегою по амплуа Андрієм Тотовицьким (екс-«Колос») та захисником Богданом Михайличенком (екс-«Андерлехт» Бельгія).

Букмекери в майбутній зустрічі віддають беззаперечну перевагу підопічним Ігора Йовічевіча. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на перемогу «Шахтаря» з коефіцієнтом 1,30, на нічию — 5,30, на успіх «Металіста 1925» — 10,50.

Цього ж дня в Ужгороді зійдуться наші представники в єврокубках цього сезону — щоправда, і луганська «Зоря», і полтавська «Ворскла» вже припинили свої виступи в Лізі конференцій після перших раундів кваліфікації. Ще два поєдинки пройдуть у Києві та області — біля Будинку футболу, на НТК ім. Баннікова, зіграють «Чорноморець» та «Верес», а в Ковалівці «Колос» прийме «Кривбас», який повернувся до елітного дивізіону.

У середу, 24 серпня, у День незалежності нашої країни, тур продовжиться одним матчем — у Львові на стадіоні «Україна» місцевий «Рух» зіграє з харківським «Металістом».

Додамо, що ще три матчі туру пройдуть пізніше. Поєдинки «Інгулець» — «Динамо» та «Дніпро-1» — «Олександрія» перенесено на 16 листопада через участь динамівців та дніпрян у вирішальних раундах кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а матч «Минай» — «Львів» перенесено на невизначений термін на прохання львів'ян.

Чемпіонат України. 1-й тур

23 серпня (вівторок)

«Шахтар» — «Металіст 1925» 13:00 Setanta Sports

«Зоря» — «Ворскла» 15:00 Setanta Sports

«Чорноморець» — «Верес» 15:00 Setanta Sports

«Колос» — «Кривбас» 17:00 Setanta Sports

24 серпня (середа)

«Рух» — «Металіст» 15:00 Setanta Sports

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» підписала контракт із футболістом, який грав у росії, та отримала жорстку реакцію від уболівальників.

Фото ФК «Шахтар»

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