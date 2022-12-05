Де дивитися онлайн Бразилія — Південна Корея: розклад трансляцій та прогноз на матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, відбудуться чергові два поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, до чвертьфіналу якого вже пробилися Нідерланди, Аргентина, Франція та Англія.

На стадіоні «Аль-Джануб» в Аль-Вакрі віцечемпіон світу Хорватія поміряється силами з Японією, яка справила гарне враження, обігравши в заключному турі групового етапу команду Іспанії (2:1).

Раніше команди двічі зустрічалися на світових першостях, і в обох випадках представники Азії не змогли забити — у 1998-му все закінчилося мінімальною перемогою «картатих» (1:0), а в 2006-му було зафіксовано нульову нічию.

Аналітики букмекерської контори William Hill віддають перевагу підопічним Златко Даліча, приймаючи ставки на перемогу Хорватії в основний час з коефіцієнтом 2,00, на нічию — 3,25, на виграш представників країни сонця, що сходить, — 3,90.

У другій зустрічі ігрового дня на стадіоні 974 у Досі путівку до ¼ фіналу розіграють п'ятиразові чемпіони світу бразильці, які вирішили «перепочити» в заключному матчі групового етапу та сенсаційно поступилися Камеруну (0:1), і Південна Корея, що вийшла до плей-оф завдяки вольовій перемозі над Криштіану Роналду та компанією (2:1).

До цього суперники перетиналися між собою лише в товариських матчах, причому востаннє зустрічалися в червні нинішнього року — і Бразилія з «дублем» Неймара, який наразі відновився після травми, отриманої у стартовому поєдинку на турнірі проти Сербії, каменю на камені не залишила від корейців. розгромивши їх із рахунком 5:1.

І цього разу букмекери William Hill бачать беззаперечним фаворитом підопічних Тіте. Ставки на виграш бразильців у основний час приймають із коефіцієнтом 1,25, на мирний результат — 5,50, на перемогу представника Азії — 13,0.

Додамо, що переможці зустрічей Японія — Хорватія та Бразилія — Південна Корея зіграють один із одним у чвертьфіналі, який відбудеться 9 грудня у Ер-Раяні.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

5 грудня (понеділок)

Японія — Хорватія 17:00 регіональні канали «Суспільне», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Бразилія — Південна Корея 21:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Нагадаємо, що ще у двох парах 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграють 6 грудня Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що турецького телекоментатора вигнали з роботи прямо в перерві матчу ЧС-2022.

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