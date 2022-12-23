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Депутат пояснив, чому у Бундестазі не обговорюють питання постачання авіації Україні публічно

14:49 23 грудня 2022
Родеріх Кізеветтер

Питання постачання авіації Україні має бути вирішене «за лаштунками» зі Сполученими Штатами Америки, у такому разі Німеччина не зможе залишитися осторонь. Крім того, для України має бути активована система НАТО з дальнього радіолокаційного виявлення та контролю повітря та морського простору AWACS для протидії ракетним ударам рф. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету із закордонних відносин Родеріх Кізеветтер.

«Питання постачання авіації не обговорюється публічно, оскільки наш уряд побоюється, що такий крок стане безпосередньою участю у війні. Я переконаний, це питання має бути вирішене „за лаштунками“, особливо зі США. Якщо США здійснять постачання, Німеччина не зможе стояти осторонь», — заявив політик.

Він додав, що у Німеччині є cистема щодо далекого радіолокаційного виявлення та контролю НАТО AWACS (AWACS — система далекого радіолокаційного виявлення та контролю, здійснюється літаками Boeing E3A «Sentry»), вона розміщена на Заході Німеччини, дуже близько до кордону з Бельгією та Нідерландами.

«Якщо систему буде активовано для України, літаки зможуть працювати вздовж кордонів Болгарії та Румунії, вони „бачать“ на 500 кілометрів, тим самим вони матимуть змогу моніторити повітряний простір Білорусі», — наголосив він.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що відповіддю Заходу на російський ракетний тероризм має стати передача Україні винищувачів типу F-16 та літаків далекого радіолокаційного виявлення.

Із закликами про надання Україні авіації у відповідь на акти ракетного тероризму виступили у парламентах Франції, Чехії та у Європейському парламенті.

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