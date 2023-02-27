Першою моєю клієнткою стала завучка, яка набила скорпіона: тату-майстер з Миколаєва встановив рекорд України й претендує на світове визнання

Майстер з Миколаєва встановив рекорд України із безперервного набиття тату. Денис Архипов за 63 години надав послуги дев"ятьом клієнтам, зумівши протистояти сну та вимкненню електроенергії. Окрім задоволення від своєї роботи, чоловік зумів ще й зібрати кошти на автомобіль для місцевої бригади. Для підтвердження світового рекорду всі матеріали передадуть представникам Книги Рекордів Гіннеса. Також дипломом було нагороджено фонд «Welcome to Ukraine», який і організував марафон.

- Я постійно слідкую за новинами у сфері тату-індустрії, аби, як то кажуть, бути в тренді. Й нещодавно натрапив на статтю, в якій йшлось про те, світовий рекорд по найдовшому сеансу татуювання в режимі нон-стоп належить жителю росії. В нього це зайняло 61 годину. Зізнаюсь, мене це зачепило і виникло бажання зробити так, щоб перевершити його. На мою думку, цій «недонації» нічого не повинно належати, вони того не достойні, — розповів «ФАКТАМ» майстер-рекордсмен Денис Архипов. — Окрім тату-справи, я багато часу приділяю волонтерському фронту. Й так вийшло, що до мене в той момент звернулись бійці місцевої 79-ої десантно-штурмової бригади, яким вкрай був необхідний пікап на передову. Й тут виникла ідея — а чому б не поєднати приємне із корисним?! Встановити рекорд і допомогти бійцям, завдяки яким ми можемо працювати і донатити… Після чого в грудні минулого року подав заявку на рекорд України. Чесно кажучи, мої рідні не вірили, що в мене все вдасться. Й це ще більше окриляло мене йти до мети.

— Як готувались до встановлення і як проходив сам рекорд?

- Головне було вирішити технічні питання із Інтернетом, бо це транслювалось онлайн, і з електроенергією. На щастя, благодійний фонд надав генератор. До речі, вже під час фіксації трансляцію постійно хотіли зірвати користувачі з країни-окупантки, відразу три акаунти заблокували через їхні скарги. Проте наші українські айтішники все швидко вирішили. Почали реєстрацію рекорду 22 січня о 18.12, закінчили 25-го о 9.12. Трансляція проходила на TikTok і в YouTube, де всі охочі могли задонатити суму на власний розсуд. Щогодини в мене було лише 5 хвилин на перепочинок. То я встигав збігати до туалету, попити каву, швиденько з'їсти енергетичний батончик. Коли ж вимикали електрику, доводилось перемикатись на машинку, яка працює на батарейках чи електриці від генератора. Перша доба була найважчою, особливо період від четвертої до восьмої ранку. Все відбувалось наче у тумані, очі могли закритись в будь-який момент. Проте ціль змогла викреслити з голови всі думки про сон, вже за годину я був на позитиві й потім після рекорду вже мав проблеми із тим, як заснути. Загалом я створив 9 татуювань за 63 години. На кожне відводив від 2 до 5 годин.

Тематика переважно патріотична. Учасниками рекорду стали як дівчата, так і хлопці, серед яких війсьвослужбовці. Малюнок із єгипетською тематикою зайняв 10 годин, в скандинавському стилі — 12 годин. Було приємно, що підтримати мене прийшли і військові, подарували український прапор зі своїми підписами. На машину відразу не вдалось зібрати, але значну суму таки вдалось отримати. Тому вже скоро пікап відправиться на передову.

— Скільки років займаєтесь нанесенням татуювань?

— Близько шести років. До того працював на атомній станції. Але скільки себе пам’ятаю, завжди щось малював. І одного дня вирішив кардинально змінити своє життя. Пройшов відповідне навчання, спочатку у рідному Миколаєві, після чого вже у Європі. За цей час здобув певний авторитет і довіру. Тут головне — бажання і ще раз бажання працювати над собою і отримувати задоволення від результату.

— А скільки у вас тату на тілі?

- Чесно кажучи, не рахував. Проте ноги та руки всі «забиті». Проте сам собі ніколи не набивав татуювання, тому що з досвіду скажу — добре точно не вийде.

- А була якась робота, що найбільше вам запам’яталась за весь час?

- Мабуть, це наші перші татуювання. В мене це був скорпіон. Ви не повірите, але такий малюнок обрала дівчина, яка на той час працювала завучкою в школі. Чесно кажучи, я був шокований. Ось такі у нас сильні та мужні дівчата в Миколаєві. Власне, як у всій Україні.

Нагадаємо, «Навіть культура споживання кави в українців і росіян розбиває наративи про «один народ», — стверджує бариста Вадим Грановський.

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