Гібридна атака росії може спричинити значні втрати: високопосадовець НАТО зробив попередження

Існує «реальна перспектива» нетрадиційної атаки росії проти НАТО - наприклад, диверсії чи підпалу — що спричинить «значні» втрати. Про це заявив Sky News заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій і кібернетики Джеймс Аппатурай, який оновлює стратегію НАТО щодо відстеження та стримування так званої гібридної війни.

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Він сказав, що союзники повинні чіткіше розуміти і між собою, і у відношенні дій москви щодо того, який рівень гібридних дій у сірій зоні може спровокувати відповідь союзників, включаючи використання військової сили. За його словами, 32 країни-члени НАТО вже опинилися в непростій ситуації, оскільки ймовірні російські гібридні атаки в Європі, Сполучених Штатах і Канаді зростають до такого обсягу, який був би «абсолютно неприйнятним» п’ять років тому.

Відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, спостерігалося особливе зростання кількості більш «кінетичних» дій, таких як перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсій проти будівель і закладення запальних пристроїв у вантаж літака.

«Ми точно можемо нарахувати десятки. Напевно, до 100. Але є ще багато відвернених змов», — сказав Аппатурай в інтерв’ю Sky News у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

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Він додав, що збільшення кількості нападів є відповіддю кремля на військову підтримку Заходу України, а також на переконання, що Захід налаштований проти росії — те, що, за словами чиновника, не відповідає дійсності — і намагається стримати москву від нападу на своїх сусідів.

«Ця частина (про стримування — Авт.) правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим».

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Відповідаючи на запитання, чи не турбує його те, що ймовірна російська гібридна атака може перетнути поріг, спонукати НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5 — згідно з якою напад на одного вважається нападом на всіх — і почати війну з росією, пан Аппатурай сказав: «Мене дійсно турбує, що одна з цих атак прорветься назовні у великому масштабі».

Його команда оновлює стратегію НАТО щодо розуміння, стримування і протидії гібридній війні, яка востаннє була оновлена в 2015 році, коли загроза була зовсім іншою.

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«Тому ми хочемо встановити базову лінію зараз, потім запобігти ескалації, впоратися з нею, якщо вона станеться, але також працювати над деескалацією, не у тій точці, де ми є зараз, а там, де ми були багато років тому», — резюмував Аппатурай.

Раніше повідомлялося, у Німеччині зробили шокуючу заяву про те, що путін готує напад на НАТО.

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