Наявність у шлюбі дітей від 1 до 18 років не є підставою для відмови у позові: адвокатка про розлучення

Незважаючи на війну з росією, українці продовжують жити, народжувати дітей, брати шлюб та розлучатися. Адвокатка Олена Топалова назвала найчастіші тези про розлучення та пояснила, чи відповідають вони дійсності. Нагадаємо, що тепер вагітність розлученню не перешкода — Рада внесла зміни до Сімейного кодексу.

«Міф 1 — «Якщо я не з’являтимуся в судове засідання, то шлюб розірвано не буде». Це твердження вводить в оману сторони процесу. Наприклад, згідно зі ст. 274 Цивільного процесуального кодексу України дана категорія справ може бути розглянута в спрощеному провадженні без виклику сторін. Відповідно до ст. 280 цього ж Кодексу, суд ухвалює заочне рішення, в разі, якщо відповідач ігнорує судові виклики та ніяким чином не приймає участі у справі. Отже, ігнорування відповідачем судових викликів, не являється підставою для відмови судом у розгляді справи чи відмови в задоволенні позову!

Також є міф, що якщо у шлюбі є діти, то його розірвати складно. Це не так, в частині відносно дітей, старших від одного року. Згідно зі ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини (є винятки!).

Тому наявність у шлюбі дітей від одного до вісімнадцяти років не є підставою для відмови у позові".

Ще один міф — «Якщо я буду заперечувати проти позову, то розлучення не відбудеться».

«Насправді заперечення проти позову, звісно, враховуються судом та навіть інколи можуть затягнути процес з розлучення, однак відповідно до ст. 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді, примушування до шлюбу не допускається. Отже, не дивлячись на те, що ви будете проти розірвання шлюбу, суд все рівно змушений буде його розірвати, якщо немає законних підстав для відмови у розірванні».

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