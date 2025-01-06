Водохреще-2025: що не можна робити у свято, коли краще святити воду та скільки її зберігати

Сьогодні цикл різдвяних свят завершує одне з найважливіших - Хрещення, яке також називають Йорданом, Арданом, Богоявленням. Вже кілька років поспіль після того, як українська церква перейшла на новоюліанський календар, його святкують не 19 січня, як це було раніше, а 6 січня.

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Перед Хрещенням (5 січня, у Надвечір'я Богоявлення), а також 6 січня святять воду, яка може зберігатися довгий час і вважається цілющою. Її називають великою агіасмою.

На Святвечір та у святковий день прийнято звертатися один одного зі словами: «Христос хрещаоється», на що відповідають: «У річці Йордані».

Зазвичай віруючі приносять судини з водою для освячення. Також її можна набирати і на території храмів — вода в резервуарах, що знаходяться там, також освячується.

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Зберігати її рекомендують не в пластику, а в керамічних або скляних ємностях, подалі від джерел тепла та сонячного світла. Її зазвичай п'ють натще, додають до їжі або використовують для окроплення житла. Так, після відвідин храму і перед застіллям святою водою кропили і приміщення, і людей, і все домашнє господарство, у тому числі тварин та дерева.

Вважається, що поринаючи в йорданську ополонку на Водохреще, люди очищуються від гріхів та хвороб. Наші пращури в цей день дотримувалися певних правил. Так, під забороною знаходяться різні ворожіння, не можна бажати зла людям, лаятись і пліткувати. Не рекомендується сумувати і плакати — існує повір'я, що якщо не дотримуватися цього правила, то весь рік можна «провести у сльозах». Під забороною — важка праця, а також прання.

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Фото ПЦУ

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Водохреще прийшло в наші хати,

Час молитви, добра і тепла.

Нехай щастям наповниться свято,

І здоров'я, як крига, міцна!

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Фото з відкритих джерел

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам сердце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

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Фото з відкритих джерел

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

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Ексклюзивний матеріал «Голодна кутя, купання в „йордані“ та ворожіння на нареченого: що треба зробити у Другий Святвечір та на Водохреще, щоб весь рік бути здоровим» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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