39.90 / 40.42 43.25 / 43.92
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Куряче філе, тушковане з цибулею та яблуками: смачно так, що не відірватися

22:26 25 травня 2024
Куряче філе, тушковане з цибулею та яблуками

Страви з курятини досить бюджетні та ситні, наприклад, салат з огірком і курячим філе. Важливо їх приготувати смачно. Усім відомо, наскільки делікатесна індичка або качка з яблуками, приготовані до різдвяного столу. Якщо слідувати логіці, напевно і курка з яблуками вийде не менш смачною. При цьому не обов'язково її начиняти.

Рецептом делікатесної курятини з яблуками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Таку страву дуже смачно поєднувати з гречаною кашею,  — каже Ардія Діаманті. — Особливо смачна виходить підлива. Замість яблука можна використовувати айву. За таким самим рецептом можна приготувати курячу печінку.

Куряче філе з яблуками

  • Куряче філе — 2шт.
  • Яблуко — 2 шт.
  • Цибуля — 2 шт.
  • Сіль — за смаком
  • Олія — для смаження

Філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити на олії з двох боків. Додати порізану кільцями цибулю і великі шматочки яблука в шкірці. Залити водою, щоб покривала всі інгредієнти. Тушкувати до готовності. Наприкінці посолити. Кількість води регулюйте на свій розсуд. Більше води — більше підливи.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт борщу з куркою, маринованою в апельсиновому соку.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту