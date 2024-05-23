Куряче філе, тушковане з цибулею та яблуками: смачно так, що не відірватися

Страви з курятини досить бюджетні та ситні, наприклад, салат з огірком і курячим філе. Важливо їх приготувати смачно. Усім відомо, наскільки делікатесна індичка або качка з яблуками, приготовані до різдвяного столу. Якщо слідувати логіці, напевно і курка з яблуками вийде не менш смачною. При цьому не обов'язково її начиняти.

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Рецептом делікатесної курятини з яблуками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Таку страву дуже смачно поєднувати з гречаною кашею, — каже Ардія Діаманті. — Особливо смачна виходить підлива. Замість яблука можна використовувати айву. За таким самим рецептом можна приготувати курячу печінку.

Куряче філе з яблуками Куряче філе — 2шт.

Яблуко — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Сіль — за смаком

Олія — для смаження

Філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити на олії з двох боків. Додати порізану кільцями цибулю і великі шматочки яблука в шкірці. Залити водою, щоб покривала всі інгредієнти. Тушкувати до готовності. Наприкінці посолити. Кількість води регулюйте на свій розсуд. Більше води — більше підливи.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт борщу з куркою, маринованою в апельсиновому соку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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