Куряче філе, тушковане з цибулею та яблуками: смачно так, що не відірватися
Страви з курятини досить бюджетні та ситні, наприклад, салат з огірком і курячим філе. Важливо їх приготувати смачно. Усім відомо, наскільки делікатесна індичка або качка з яблуками, приготовані до різдвяного столу. Якщо слідувати логіці, напевно і курка з яблуками вийде не менш смачною. При цьому не обов'язково її начиняти.
Рецептом делікатесної курятини з яблуками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Таку страву дуже смачно поєднувати з гречаною кашею, — каже Ардія Діаманті. — Особливо смачна виходить підлива. Замість яблука можна використовувати айву. За таким самим рецептом можна приготувати курячу печінку.
Куряче філе з яблуками
- Куряче філе — 2шт.
- Яблуко — 2 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Сіль — за смаком
- Олія — для смаження
Філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити на олії з двох боків. Додати порізану кільцями цибулю і великі шматочки яблука в шкірці. Залити водою, щоб покривала всі інгредієнти. Тушкувати до готовності. Наприкінці посолити. Кількість води регулюйте на свій розсуд. Більше води — більше підливи.
Смачного!
Нагадаємо рецепт борщу з куркою, маринованою в апельсиновому соку.
Фото з альбому Ольги Сметанської89
Читайте нас у Facebook