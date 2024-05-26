Незвичайний апельсиновий соус: ідеальний для салатів з креветками

Мистецтво приготування соусів ґрунтується на експериментах. Знайти свій улюблений смак може кожен. Краще почати з приготування класичних соусів: аджики, кетчупу, ткемалі… А потім від класики перейти до креативних соусів — наприклад, на основі зелені, ягід, фруктів.

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Ідеальний інгредієнт для приготування соусів — цитрусові. Особливо — апельсин та лимон.

Рецептом апельсинового соусу поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей соус ідеальний для салатів з креветками та овочами, — каже Ардія Діаманті. — Дуже добре в такому салаті поєднуються, наприклад, креветки, листя салату або рукола і відварена спаржа. Також до нього можна додавати філе апельсина. Кількість оливкової олії можна варіювати на свій смак.

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Незвичайний апельсиновий соус

Пів склянки свіжого апельсинового соку

Оливкова олія — 2 столові ложки

Сіль — на смак

Перець — на смак

Наполовину випарити пів склянки свіжого апельсинового соку, додати в нього оливкову олію, сіль і перець на свій смак. Потім збити це до консистенції майонезу. І заправити цим соусом салат.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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