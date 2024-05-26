Незвичайний апельсиновий соус: ідеальний для салатів з креветками
Мистецтво приготування соусів ґрунтується на експериментах. Знайти свій улюблений смак може кожен. Краще почати з приготування класичних соусів: аджики, кетчупу, ткемалі… А потім від класики перейти до креативних соусів — наприклад, на основі зелені, ягід, фруктів.
Ідеальний інгредієнт для приготування соусів — цитрусові. Особливо — апельсин та лимон.
Рецептом апельсинового соусу поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей соус ідеальний для салатів з креветками та овочами, — каже Ардія Діаманті. — Дуже добре в такому салаті поєднуються, наприклад, креветки, листя салату або рукола і відварена спаржа. Також до нього можна додавати філе апельсина. Кількість оливкової олії можна варіювати на свій смак.
Незвичайний апельсиновий соус
- Пів склянки свіжого апельсинового соку
- Оливкова олія — 2 столові ложки
- Сіль — на смак
- Перець — на смак
Наполовину випарити пів склянки свіжого апельсинового соку, додати в нього оливкову олію, сіль і перець на свій смак. Потім збити це до консистенції майонезу. І заправити цим соусом салат.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти сирного пирога з полуницею від шеф-кухаря Валентини Кущ та айс-латте за рецептом Євгена Клопотенка.
Фото з альбому Ольги Сметанської28
Читайте нас у Facebook