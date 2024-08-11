Розклад виступів останнього українського претендента на нагороду Ігор-2024 11 серпня, медальний залік Олімпіади

У неділю, 11 серпня, у Парижі фінішують XXXIII Олімпійські ігри, на яких напередодні Ірина Коляденко принесла Україні «срібло» у вільній боротьбі. В останній день змагань у столиці Франції буде розіграно 23 медалі.

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Цього дня честь України захищатиме лише борець вільного стилю Мураз Мчедлідзе, який у втішних сватках спробує здобути «бронзу» у ваговій категорії до 97 кг. Спочатку атлет із Дніпра вийде на втішний бій проти Ніколааса де Ланґе з ПАР (початок — не раніше, ніж о 12:00) і у разі перемоги змагатиметься у поєдинку за медаль проти азербайджанця Магомедхана Магомедова.

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Перед останнім днем змагань за нагороди Олімпійських ігор медалі вибороли спортсмени з 91 країни. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 90 нагород (39 золотих, 27 срібних, 24 бронзові), за яким розташувалися США — 122 (38−42−42), Австралія — 50 (18−18−14), Японія — 43 (18−12−13), Франція — 62 (16−24−22), Великобританія — 63 (14−22−27) та Республіка Корея — 30 (13−8-9). Україна з 12 нагородами опустилася на 21-у позицію.

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Нагадаємо, що в колекції нашої команди — три медалі найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, боксер Олександр Хижняк), п'ять срібних (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, а також борчиня Ірина Коляденко) та чотири бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Кохан і борець Жан Беленюк).

Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Фото НОК України

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