У сезон помідорів: зробіть власне добриво за допомогою домашніх засобів й овочі вам подякують

Помідори — дуже вимогливі до поживних речовин. Щоб добре рости і давати багато квітів і плодів, вони потребують певних поживних речовин. До них відносяться азот, фосфор, калій, магній. Якщо їх не вистачає, виникають симптоми дефіциту. Вони проявляються через поганий ріст, нечисленне цвітіння, пожовтіння листя. Помідори також сприйнятливі до низки хвороб. Тому важливо забезпечити їх свіжими добривами, пише utopia.de.

Як тільки з'являються квіти та плоди, рослина потребує додаткових поживних речовин, які вона може швидко засвоїти. Допоможуть натуральні засоби. Живокіст — це не тільки відома лікарська рослина, яка полегшує перебіг багатьох хвороб. Приготований у вигляді рідкого добрива, він також — завдяки своєму мінеральному складу — є чудовим добривом для томатів.

Просто розведіть рідке добриво з кропиви або живокосту у співвідношенні 1:10 і підживлюйте ним рослини кожні два тижні до початку цвітіння. Після цього, коли рослина сформує плоди і потребуватиме більше поживних речовин, ви можете удобрювати кропив'яним рідким добривом щотижня. Рогова стружка складається з подрібнених копит і рогів забитих тварин. Вона багата на азот і проявляє свою дію завдяки розкладанню мікроорганізмами.

Листя, скошена трава або овочеві відходи стають чудовим добривом завдяки ґрунтовим організмам у компостній купі. Просто змішайте компост з ґрунтом під час посадки рослин томатів.

Кінський гній багатий на азот, магній, фосфор і калій — це важливі поживні речовини, необхідні для високопродуктивних рослин томатів. Він також зв'язує воду в ґрунті і довше зберігає його вологим.

Свіжий кінський гній може нагріватися до 80 градусів і обпалювати рослини. Тому завжди змішуйте його з достатньою кількістю ґрунту або дайте йому висохнути протягом декількох днів, щоб він не був занадто «гарячим».

Занадто мала кількість поживних речовин спричинить симптоми дефіциту в рослинах томатів. Однак надмірна кількість добрив також не є корисною, оскільки збільшує вміст солей у ґрунті, і листя скручується. Краще удобрювати менше, але регулярно. Спостерігайте за «станом здоров'я» вашої рослини і реагуйте відповідно. Тоді ніщо не стане на шляху до багатого врожаю смачних помідорів.

Нагадаємо про сім «золотих» правил вирощування томатів, завдяки яким збиратимете по 5 кг плодів із куща.

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