Коли минулого місяця зустрілися російські та українські переговорники, вони змогли домовитися лише про обмін тілами. Ці переговори, організовані адміністрацією Дональда Трампа, здавалося, показали, що її мета припинити війну недосяжна. Але це не означає, що дипломатичні переговори не продовжуються — і росія, і Україна намагаються кожна по-своєму звернутися до Білого дому.

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Президент України Володимир Зеленський запропонував відновити переговори, пише The New York Times.

Мова йде про припинення вогню, обмін полоненими та повернення українських дітей, депортованих до росії під час війни. росія не відразу відповіла на пропозицію України. Речник кремля пєсков заявив пропагандистським ЗМІ, що путін хоче мирної угоди, але «головне для нас — досягти наших цілей» у війні.

У Києві члени парламенту та аналітики не виявляють особливих сподівань на швидке вирішення питання в ході переговорів за посередництва американського президента. Навіть після початку переговорів у травні росія посилила ракетні та безпілотні бомбардування українських міст і розпочала наступ на східному фронті. Однак, погодившись на переговори та на іншу вимогу адміністрації Трампа щодо розподілу прибутку від майбутніх угод про природні ресурси, Україна домоглася підтримки угоди про постачання зброї та загрози санкцій проти торговельних партнерів кремля. Згідно з угодою, про яку Дональд Трамп вперше оголосив 7 липня, союзники України нададуть їй засоби протиповітряної оборони та іншу зброю, а також придбають їхню заміну у США. Через тиждень Трамп заявив, що прискорить поставки цієї зброї, і пригрозив ввести санкції проти торгових партнерів росії, щоб чинити тиск на Кремль.

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Деякий успіх був досягнутий у заявах Трампа на початку цього місяця, хоча президент раніше змінював свою політику щодо України, а дія санкцій мало що зробить для стримування російської наступальної операції на сході. Україна очікує першу поставку додаткових ракет протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, яка потім поповнить власний арсенал за рахунок нових закупівель у США. Очікується, що сім інших країн НАТО підуть цим шляхом.

Забезпечення довгострокового постачання засобів протиповітряної оборони може прискорити переговори. Відповідно це позбавить росію стимулу відкладати переговори до вичерпання запасів протиповітряної оборони України, коли вороги зможуть погрожувати балістичними ракетними ударами по незахищених містах і військових об'єктах.

Раніше повідомлялося, що відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна.

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