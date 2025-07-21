- 09:36 Де безкоштовно дивитись онлайн «Бешикташ» — «Шахтар»: на кого ставлять букмекери у матчі відбору Ліги Європи
- 09:24 Не можуть знайти документів: відомий актор назвав розмір своєї пенсії і пояснив, чому отримує так мало
- 08:54 В Краматорську російський КАБ вбив дитину, а в Сумах — поранив трьох людей
- 08:17 У Левів розіграється фантазія, а Терезам треба навчитися казати слово «ні»: гороскоп на 22 липня
- 21.07 22:28 Відпочинок наодинці: чому цей тренд у подорожах стає дедалі популярнішим у всьому світі
- 21.07 22:01 Рибний рієт: готується швидко, а смачно так, що не відірватися
- 21.07 21:31 Драма з усиновленням дитини: Брітні Спірс розкрила трагічну правду
- 21.07 21:03 Як заморозити персики, щоб зберегти їхню соковитість та смак: ці секрети точно стануть у пригоді
- 21.07 20:34 Військовий шлях був коротким: ворожий артилерійський обстріл забрав життя солдата з Чернігівщини
- 21.07 20:07 Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна
- 21.07 19:41 Близнюкам — «Трійка кубків» та обережність, Козерогам — «Вісімка жезлів» та несподівані події: Таро-прогноз на 22 липня
- 21.07 19:41 Спроба зупинити війну в Україні зрушила з мертвого місця, — ЗМІ
Спроба зупинити війну в Україні зрушила з мертвого місця, — ЗМІ
Коли минулого місяця зустрілися російські та українські переговорники, вони змогли домовитися лише про обмін тілами. Ці переговори, організовані адміністрацією Дональда Трампа, здавалося, показали, що її мета припинити війну недосяжна. Але це не означає, що дипломатичні переговори не продовжуються — і росія, і Україна намагаються кожна по-своєму звернутися до Білого дому.
Президент України Володимир Зеленський запропонував відновити переговори, пише The New York Times.
Мова йде про припинення вогню, обмін полоненими та повернення українських дітей, депортованих до росії під час війни. росія не відразу відповіла на пропозицію України. Речник кремля пєсков заявив пропагандистським ЗМІ, що путін хоче мирної угоди, але «головне для нас — досягти наших цілей» у війні.
У Києві члени парламенту та аналітики не виявляють особливих сподівань на швидке вирішення питання в ході переговорів за посередництва американського президента. Навіть після початку переговорів у травні росія посилила ракетні та безпілотні бомбардування українських міст і розпочала наступ на східному фронті. Однак, погодившись на переговори та на іншу вимогу адміністрації Трампа щодо розподілу прибутку від майбутніх угод про природні ресурси, Україна домоглася підтримки угоди про постачання зброї та загрози санкцій проти торговельних партнерів кремля. Згідно з угодою, про яку Дональд Трамп вперше оголосив 7 липня, союзники України нададуть їй засоби протиповітряної оборони та іншу зброю, а також придбають їхню заміну у США. Через тиждень Трамп заявив, що прискорить поставки цієї зброї, і пригрозив ввести санкції проти торгових партнерів росії, щоб чинити тиск на Кремль.
Деякий успіх був досягнутий у заявах Трампа на початку цього місяця, хоча президент раніше змінював свою політику щодо України, а дія санкцій мало що зробить для стримування російської наступальної операції на сході. Україна очікує першу поставку додаткових ракет протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, яка потім поповнить власний арсенал за рахунок нових закупівель у США. Очікується, що сім інших країн НАТО підуть цим шляхом.
Забезпечення довгострокового постачання засобів протиповітряної оборони може прискорити переговори. Відповідно це позбавить росію стимулу відкладати переговори до вичерпання запасів протиповітряної оборони України, коли вороги зможуть погрожувати балістичними ракетними ударами по незахищених містах і військових об'єктах.
Раніше повідомлялося, що відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна.445
Читайте нас у Facebook
Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня