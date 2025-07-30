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рф прагне завдавати по Україні більш масштабних ударів: висновки аналітиків ISW

11:32 30 липня 2025
Удар шахеду по багатоповерхівці в українському місті

Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч з 25 на 26 липня та, схоже, все частіше інтегрують ракети у нічні удари після того, як навесні та на початку літа 2025 року переважно покладалися на безпілотники. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські військові використовували більш щільну концентрацію ракет під час нещодавніх ударів, і ISW спостерігав різні повідомлення, які вказують на те, що російська оборонна промисловість нарощує свої можливості з виробництва ракет та безпілотників, — йдеться у звіті. — Збільшення виробництва ракет та безпілотників росією дозволить продовжувати завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні протягом осені 2025 року. І російські війська можуть бути здатні завдати ударів по Україні до 2000 безпілотниками за одну ніч до листопада 2025 року, якщо поточна тенденція зростання нічного використання російських безпілотників збережеться».

На думку аналітиків, все більш масштабні пакети ударів росії підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, зокрема, з використанням американських систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть ефективно протидіяти загрозам російських балістичних ракет.

«росія все частіше атакує густонаселені міста в рамках когнітивної війни, щоб послабити рішучість України та підірвати її довгострокову обороноздатність», — пояснюють експерти.

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Однак, як раніше писали «ФАКТИ», військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що атаки 2000 дронів щодня є нереальними.

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