У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним

Європейські лідери намагаються вплинути на результат мирних переговорів щодо України — і демонструють певний успіх. Вони вимагають, щоб Дональд Трамп сказав володимиру путіну, що інтереси України мають бути захищені, а безпека Європи не повинна бути поставлена під загрозу. Президент США відкрито уникав Європи під час свого другого терміну, а минулого місяця розгромив ЄС у торговельних переговорах. Однак співпраця та фінансова сила блоку, а також Великої Британії, мають вирішальне значення для захисту американських інтересів в Україні, пише Рolitico.

ВІДЕО ДНЯ

Жодного європейського лідера не було запрошено на переговори на Алясці 15 серпня. Президент України Володимир Зеленський також там не буде. Але участь Трампа в телефонній розмові з ключовими європейськими лідерами та його обіцянка спробувати повернути частину території для України сигналізують про те, що Європа використовує певні важелі впливу.

Європейські країни зараз є найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки для України та утримувачами заморожених російських активів на десятки мільярдів євро, що є критично важливим для будь-якого довгострокового мирного врегулювання. Обидва фактори ускладнюють для Дональда Трампа ігнорування інтересів європейців.

В опублікованій заяві лідери 26 з 27 країн ЄС, за винятком Угорщини, заявили, що вони «вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії росії проти України». Але, як зазначено у заяві, «шлях до миру в Україні не може бути визначений без України».

РЕКЛАМА

І показово, що лідери ЄС підкреслили: «Міжнародні кордони не мають змінюватися силою».

Оголошуючи про розмову з Трампом у соціальних мережах, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що теми для обговорення включатимуть «варіанти тиску на росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії».

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас також пообіцяла працювати над новим пакетом санкцій, водночас зобов'язавшись продовжувати фінансово підтримувати Київ та просувати його вступ до ЄС.

РЕКЛАМА

Такі вимоги показують, що Європа стає дедалі впевненішою у висловленні своїх позицій щодо вирішення війни росії проти України, з поглядами, які останнім часом були більш проукраїнськими, ніж погляди Вашингтона часів Трампа.

Раніше цього тижня лідери Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії та Великої Британії, а також голова Європейської комісії попередили, що будь-яка мирна угода повинна поважати «територіальну цілісність» України — код для того, щоб не змушувати Київ відмовлятися від землі - а також гарантії безпеки.

Впевненість ЄС у прагненні впливу відображає реальність того, що Європа зараз надає Україні набагато більше військової та фінансової допомоги, ніж США, згідно з даними Кільського інституту, хоча Вашингтон продовжує надавати важливу розвідувальну та логістичну підтримку.

Європейська допомога та зброя були критично важливими для виживання України з тих пір, як американська підтримка вичерпалася з приходом Трампа до Білого дому. Крах України матиме непередбачувані наслідки для інтересів США в Європі та за її межами.

РЕКЛАМА

Ще одне джерело важелів впливу: той факт, що близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів зберігаються в Euroclear, кліринговій палаті зі штаб-квартирою в Бельгії. Заморожені активи широко вважаються важливою частиною будь-якої мирної угоди, і Україна вимагає, щоб вони головним чином використовувалися для оплати її відбудови.

Україна, зі свого боку, послідовно вимагає від росії повернення військовополонених, а також тисяч викрадених українських дітей у будь-якій мирній угоді — вимоги, які отримали підтримку Європи.

Поки світові лідери обговорюють ризики зустрічі Трампа з диктатором, окупанти продовжують терор мирних мешканців КАБами, артилерією і дронами.

4

Читайте нас у Facebook