Когда в прошлом месяце встретились российские и украинские переговорщики, они смогли договориться лишь об обмене телами. Эти переговоры, организованные администрацией Дональда Трампа, казалось, показали, что ее цель прекратить войну недосягаема. Но это не означает, что дипломатические переговоры не продолжаются — и россия, и Украина пытаются каждая по-своему обратиться к Белому дому.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры, пишет The New York Times.

Речь идет о прекращении огня, обмене пленными и возвращении украинских детей, депортированных в россию во время войны. россия не сразу ответила на предложение Украины. Представитель кремля песков заявил пропагандистским СМИ, что путин хочет мирного соглашения, но «главное для нас — достичь наших целей» в войне.

В Киеве члены парламента и аналитики не питают особых надежд на быстрое решение вопроса в ходе переговоров при посредничестве американского президента. Даже после начала переговоров в мае россия усилила ракетные и беспилотные бомбардировки украинских городов и начала наступление на восточном фронте. Однако, согласившись на переговоры и на другое требование администрации Трампа по распределению прибыли от будущих соглашений о природных ресурсах, Украина добилась поддержки соглашения о поставках оружия и угрозы санкций против торговых партнеров кремля. Согласно соглашению, о котором Дональд Трамп впервые объявил 7 июля, союзники Украины предоставят ей средства противовоздушной обороны и другое оружие, а также приобретут их замену у США. Через неделю Трамп заявил, что ускорит поставки этого оружия, и пригрозил ввести санкции против торговых партнеров россии, чтобы оказать давление на кремль.

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Некоторый успех был достигнут в заявлениях Трампа в начале этого месяца, хотя президент ранее менял свою политику в отношении Украины, а действие санкций мало что сделает для сдерживания российской наступательной операции на востоке. Украина ожидает первую поставку дополнительных ракет противовоздушной обороны Patriot из Германии, которая затем пополнит собственный арсенал за счет новых закупок у США. Ожидается, что семь других стран НАТО пойдут этим путем.

Обеспечение долгосрочных поставок средств противовоздушной обороны может ускорить переговоры. Соответственно, это лишит россию стимула откладывать переговоры до истощения запасов противовоздушной обороны Украины, когда враги смогут угрожать баллистическими ракетными ударами по незащищенным городам и военным объектам.

Ранее сообщалось, что отказ от компромисса по Украине станет колоссальной ошибкой путина.

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