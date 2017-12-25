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Патрульные полицейские

В Одессе выпившая чиновница горсовета обматерила патрульных полицейских, остановивших ее автомобиль (видео)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

25.12.2017 11:47 284

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Чиновница Одесской мэрии возмутилась тем, что ее, находившуюся за рулем собственного авто, грубо нарушавшего правила дорожного движения (ПДД), остановили патрульные полицейские.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру», — сказали в управлении.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, «горе-водительницу опознали — это 34-летняя заместитель начальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко».

По информации Головчука, авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110−120 км/час, проезжая на красный сигнал светофора.

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