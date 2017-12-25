В Одессе выпившая чиновница горсовета обматерила патрульных полицейских, остановивших ее автомобиль (видео)

Чиновница Одесской мэрии возмутилась тем, что ее, находившуюся за рулем собственного авто, грубо нарушавшего правила дорожного движения (ПДД), остановили патрульные полицейские.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру», — сказали в управлении.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, «горе-водительницу опознали — это 34-летняя заместитель начальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко».

По информации Головчука, авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110−120 км/час, проезжая на красный сигнал светофора.