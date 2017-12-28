Минимальная зарплата увеличилась вдвое, средний размер пенсии — на 30 процентов, но при этом на 18,8 процента подорожали продукты питания

За год в Украине поднялись социальные выплаты, но упал курс гривни

В конце года принято подводить итоги: что удалось, что не удалось, что успели сделать, а что перенесли на перспективу. Если говорить об экономических успехах, то 2017 год стал настоящим прорывом в некоторых сферах. Так, в январе 2017 года беспрецедентно — почти вдвое — увеличили минимальную зарплату. Осенью депутаты смогли провести пенсионную реформу. В то же время открыть рынок земли и принять инновационный налог на выведенный капитал (который мог бы заменить налог на прибыль) парламент не захотел. Кроме того, наконец-то страна узнала о том, что такое биткойн, и весь год увлеченно следила за изменением его стоимости.

Уже в январе 2018 года «минималка» повысится до 3 тысяч 723 гривен

Повышение с 1 января минимальной зарплаты с 1600 до 3200 гривен общество встретило без энтузиазма. Народу обещали коллапс экономики и взрыв инфляции. Однако по итогам года можно сказать, что инфляция практически не отошла от заложенного в бюджет показателя — 12,9 процента. К декабрю, по данным Государственной службы статистики, цены увеличились на 12,3 процента, что вполне вписывается в откорректированный летом прогноз.

В то же время нужно отметить, что средняя зарплата в стране за год заметно выросла. Так, в январе 2017-го она составляла 6 тысяч 8 гривен, а к ноябрю увеличилась на 1 тысячу 369 гривен — до 7 тысяч 377. И по итогам ноября-декабря (которые будут подведены уже в начале следующего года) обещает быть еще больше…

Что же касается прогнозов на будущее, то в январе 2018 года минимальная зарплата поднимется до 3 тысяч 723 гривен. Более того, по итогам первого квартала этот показатель могут пересмотреть и повысить до 4100—4200 гривен.

К тому же правительство оптимистично хочет увеличить среднюю зарплату по стране в 2018 году до 10 тысяч гривен.

В результате реформы пенсии выросли у 11 миллионов человек

Нынешняя пенсионная реформа имела большой общественный резонанс. Ведь она коснулась практически всех жителей страны — не только пенсионеров, но и работающих.

Как в свое время рассказал «ФАКТАМ» заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, в общей сложности в октябре в ходе предусмотренного реформой осовременивания выплат пенсии были пересчитаны для 10 миллионов 200 тысяч граждан из тех 11 миллионов 700 тысяч, которые состоят на учете в органах Пенсионного фонда. Средний размер пенсии увеличился с 1 тысячи 886 гривен 78 копеек до 2 тысяч 446 гривен 56 копеек. То есть вырос в среднем на 559 гривен 78 копеек.

Но самым главным в реформе был все-таки не пересчет пенсий. А то, что наконец-то в стране установлены понятные, единые для всех правила назначения выплат. Формулируются они просто: если человек платит взносы на пенсионное страхование, он будет получать пенсию пропорционально внесенной сумме.

Ведь до начала реформ простые люди за счет своих взносов были вынуждены содержать всех получателей больших спецпенсий: госслужащих, народных депутатов и их помощников, прокуроров, судей, а также научных работников, журналистов государственных СМИ и многих других. В общей сложности в стране насчитывалось 26 законов, предусматривающих отдельное, более высокое, пенсионное обеспечение. Теперь эта несправедливость ликвидирована.

Также люди, которые платят взносы в Пенсионный фонд (ранее это было около 37—41 процента зарплаты, в настоящее время — 22 процента), не станут после выхода не пенсию делить финансы с теми, кто взносов не платил. И это также будет способствовать более справедливому назначению выплат.

В ходе реформы возраст выхода на пенсию привязали к страховому стажу. Есть 35 лет стажа — человек может выйти на пенсию в 60 лет. Не хватило стажа — выйдет в 63 или в 65 лет.

Некоторые вопросы решены не были. Например, пенсионное обеспечение военнослужащих (единственная категория, которой пенсии будут назначать по отдельному закону). Однако правительство пообещало провести реформу и осовременивание военных пенсий уже в январе 2018 года.

Также парламент собирается повысить значение коэффициента стажа для того, чтобы люди с большим стажем, но низкими зарплатами, смогли получать более справедливые выплаты.

Стоимость биткойна подскочила более чем в 10 раз

Одним из сюрпризов нынешнего года стал фантастический рост стоимости криптовалют, особенно наиболее известной из них — биткойна. Только за декабрь курс совершил скачок почти на 100 процентов, достигнув рекордного уровня —

20 тысяч долларов. Правда, сегодня биткойн подешевел до 16 тысяч долларов.

Как рассказал «ФАКТАМ» директор по маркетингу KUNA Bitcoin Agency Вадим Попов, в уходящем году биткойн и другие криптовалюты привлекли к себе множество новых последователей. Результатом этого становится не только рост курса, но и развитие инфраструктуры, сервисов вокруг криптовалют. Все больше участников этого рынка получают возможность зарабатывать.

За год общая капитализация рынка увеличилась с 16 миллиардов до более чем 600 миллиардов долларов. Соответственно, курсы криптовалют показали значительный рост: биткойн поднялся более чем в 10 раз, не говоря уже о других, менее «тяжелых» единицах (там увеличение достигало трех- и четырехзначных показателей).

Если говорить о прогнозах на 2018 год, то рынок продолжит развиваться. Возможно, темпы проникновения криптовалют в «обычную» жизнь ускорятся. Контроль и госрегулирование будут ужесточаться, но при этом все больше людей станут проводить расчеты с помощью электронных денег.

Литр бензина А-95 подорожал на 4 гривни 57 копеек

Стоимость нефтепродуктов на отечественных заправках за прошедший год заметно выросла. В частности, средняя цена литра бензина А-95 увеличилась на 4 гривни 57 копеек (с 23 гривен 59 копеек до 28 гривен 16 копеек), дизельного топлива — на 4 гривни 78 копеек (с 21 гривни 16 копеек до 25 гривен 94 копеек). Любопытно, что нынешняя цена литра сжиженного газа отличается от прошлогодней всего на 38 копеек и составляет 12 гривен 76 копеек. Однако именно этот вид топлива летом резко подорожал почти до 17 гривен, но потом постепенно подешевел.

Как рассказал «ФАКТАМ» директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн, 2017 год для топливного рынка прошел без серьезных потрясений. Хотя водителям запомнилось августовское резкое повышение стоимости сжиженного газа, что стало следствием стремительно возросшей популярности данного топлива. В пиковый сезон поставщики оказались к этому не готовы.

Главной тенденцией остается увеличение спроса на сжиженный газ. Уже в прошлом году его продавали больше, чем бензина. В последнее время ежегодный прирост потребления составлял от 15 до 30 процентов. Такая ситуация связана с тем, что налогообложение бензина и газа сильно отличается. Если с тонны бензина нужно уплатить 213 евро налогов, то с тонны газа — всего 98 евро. Из-за налогового перекоса водители выбирают газ.

Повышается спрос на дизтопливо. Это вызвано как некоторым ростом экономики, так и увеличением количества ввозимых в Украину автомобилей с дизельным двигателем.

Что касается прогнозов на следующий год, то, по мнению Сергея Куюна, ситуация на топливном рынке будет зависеть от стоимости нефти и курсов валют. А их предсказать сложно. Мы видим, что за прошедший год нефть существенно подорожала, а гривня подешевела. Это сразу отразилось на цене топлива на АЗС.

Хотя изменение налогообложения импорта нефтепродуктов пока не произошло, есть тревожные моменты, которые вскоре могут повлиять как на качество, так и на стоимость горючего в Украине. В первую очередь это продолжающиеся попытки навязать рынку обязательное добавление биоэтанола в бензин. Очень противоречивая и спорная программа, которую в Европе уже заморозили. Кроме того, биоэтанол будет стоить существенно дороже, чем традиционные нефтепродукты.

Большинство украинцев не могут себе позволить приобрести жилье

Нынешний год запомнится и оживлением рынка недвижимости. С одной стороны, повсеместное появление строительных площадок, активная реклама новых жилых и торговых комплексов, а также предложения рассрочки от застройщиков создают впечатление, что страна выбралась из кризиса и переживает строительный бум. Но рынок недвижимости связан с покупательной способностью населения, а большинство украинцев не могут себе позволить приобрести жилье, даже несмотря на сниженные цены.

— Предложение на рынке превышает спрос, — считает директор City Development Solutions Ярослава Чапко. — Но большая часть квартир, продаваемых сегодня, будет достроена не ранее 2019—2020 годов. Поэтому основной вопрос, от которого зависит развитие сектора жилой недвижимости: хватит ли у застройщиков средств, чтобы завершить начатые объекты в условиях небольших объемов продаж?

Многие из них финансируют стройки преимущественно за счет продажи квартир, а покупатели, наоборот, стремятся инвестировать на более поздних этапах строительства, снижая свои риски. Поэтому развитие первичного сектора жилья будет зависеть от наличия у застройщиков собственных источников финансирования.

Еще один фактор, который может помочь рынку поглотить строящиеся квартиры, — запуск программ ипотечного кредитования с невысокими процентными ставками.

Ожидать в 2018-м снижения цен на первичном рынке жилья до уровня менее 12—14 тысяч гривен за квадрат вряд ли стоит. Компании, работающие в нижнем ценовом сегменте, будут стараться повысить цены.

На вторичном рынке ситуация зависит от темпов развития первичного сегмента. Если приостановятся стройки, то объем сделок купли-продажи жилья в старых домах значительно вырастет. В результате цены могут подняться на 10—15 процентов.

Так дорого, как сегодня, доллар не стоил с февраля 2015 года

На отечественном валютном рынке 2017 год был относительно стабильным и сбалансированным. Так, в январе средняя стоимость доллара составляла 27,12 гривни, летом национальная валюта укрепилась до 25,8—26 гривен за доллар. Осень началась с девальвации гривни: стоимость доллара снова вплотную подошла к психологической отметке в 27 гривен, которую за три месяца легко перешагнула. В декабре 2017-го официальный курс доллара составляет практически 28 гривен. Так дорого американская валюта не стоила с февраля 2015 года, когда был установлен исторический рекорд — 30,01 гривни за доллар.

В Нацбанке ситуацию на валютном рынке считают оптимистичной, а девальвацию гривни объясняют сезонными факторами и проволочкой в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Прогнозируя, какой будет стоимость доллара в 2018-м, финансисты ссылаются на базовый сценарий первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции. В этом документе указано, что в 2017 году среднегодовой курс ожидается на уровне 27,8 гривни за доллар, в 2018-м — 29,3 гривни, в 2019-м — 30,5 гривни, а в 2020-м — 31 гривни за доллар.

Цена на свинину выросла на 44,3 процента

По данным Государственной службы статистики, за 2017 год продукты питания подорожали на 18,8 процента. Стоимость хлеба выросла в среднем более чем на 2 гривни (примерно на 20 процентов), а муки — с 8,46 до 9,69 гривни за килограмм (14,5 процента). При этом цены на макаронные изделия поднялись не так заметно — с 9,31 до 9,84 гривни (5,7 процента). А вот гречка даже подешевела. Если год назад килограмм этой крупы стоил в среднем по Украине 26,88 гривни, а в апреле даже 29,05 гривни, то сейчас цена на гречку снизилась до 22,17 гривни. Сахар весной 2017-го обходился в 16,48 гривни за кило, к концу года подешевел до 15 гривен. Цена на подсолнечное масло после роста в начале 2017-го к концу года также снизилась, а вот рис снова подорожал — с 17,25 гривни в апреле 2017-го до 20,5 гривни сегодня.

Цены на овощи традиционно подверглись воздействию сезонного фактора, однако в октябре 2017 года картофель, капуста, морковь и лук стоили дороже, чем год назад, — в среднем на 1—1,5 гривни. Больше всего выросли цены на мясо и молочные продукты. Килограмм говядины подорожал на 32,5 процента (до 111,07 гривни), свинины — на 44,3 процента (до 102,73 гривни). На 33,4 процента повысилась стоимость молока, на 35,3 процента — сметаны, на 35,1 процента — сливочного масла, на 32,6 процента — сыров и творога.

Полосу подготовили Лилия ПОВОЛОЦКАЯ,

Сергей КУРГАН, Татьяна САГУЛА, «ФАКТЫ»