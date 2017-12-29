ВСУ за год получили более 3,6 тыс. единиц новой и модернизированной техники (видео)

В 2017 году Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и другие силовые структуры получили от государственного концерна «Укроборонпром» 3673 единиц военной техники и вооружения. При этом, как отметили в пресс-службе корпорации, 2053 единицы — совершенно новое и модернизированное вооружение.

Речь идет о почти полутора сотнях танков различных модификаций, восстановленных на бронетанковых предприятиях, десятках новых БТР-4 и БТР-3 от «ХКМБ им. Морозова» и «Киевского бронетанкового завода», новых РЛС и средствах РЭБ от запорожской «Искры», ракетном вооружении от КБ «ГККБ Луч» и ГАХК «Артем» и сотнях других образцов вооружения от заводов «Укроборонпрома».

Кроме того, в 2017 году легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», разработанный предприятием, которое входит в состав ГК «Укроборонпром», был принят на вооружение ВСУ, что позволило создать все условия для развертывания серийного производства этого оружия.

Всего же на вооружение украинской армии было принято более десяти видов вооружения и военной техники, созданной на предприятиях «Укроборонпрома».

Как ранее писали «ФАКТЫ», специалисты госпредприятия «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова» завершили полный цикл заводских испытаний новой бронемашины БТР-4МВ1, которая не имеет аналогов в своей категории.