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Суд назвал дату начала рассмотрения "дела Бузины"

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 19:27 92

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Стала известна дата начала судебных заседаний по делу об убийстве Олеся Бузины. Слушаться дело будет в Шевченковском районном суде Киева. Подготовительное судебное заседание назначено на 11.00 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба суда, председательствовать на заседании будет судья Евгений Сидоров, в судебную коллегию вошли судьи Татьяна Левицкая и Олег Линник.

Обвиняемых в деле двое — Андрей Медведько и Денис Полищук. Обвинительный акт был направлен в суд в ноябре 2017 года. Обвинения выдвинуты по п. 12 ч.2 ст. 115, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Медведько и Полищук свою вину отрицают. В свою очередь, следствие уверено, что собранных улик, выводов судэкспертиз по генетической идентификации достаточно для вынесения обвинительного приговора. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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